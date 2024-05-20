Правительство Ирана выступило с заявлением после гибели президента

Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета. Кабинет министров выразил соболезнования в связи с произошедшим, и подчеркнул, что «сбоев» в управлении страной не будет.

«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении (цитата по Mehr).

Правительство заверило, что «путь чести и служения» будет продолжен, а в управлении страной «не будет ни малейших сбоев».

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