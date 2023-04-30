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Байден пошутил про увольнение Такера Карлсона

Байден пошутил про увольнение телеведущего Fox News Такера Карлсона
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Al Drago / Reuters)

Президент США Джо Байден пошутил над увольнением с Fox News телеведущего Такера Карлсона. Видеозапись его речи на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме опубликовала сеть C-SPAN.

«Правда в том, что у нас есть послужной список, которым можно гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы изменили экономику. Достигли исторических побед в законодательных органах и промежуточных результатах. Работа завершена. Я имею в виду, она завершена для Такера Карлсона», — сказал Байден.

Часть присутствующих в зале засмеялась, но некоторые выразили свое недовольство. «Что вы так охаете. Как будто вы считаете это неразумным», — ответил на такую реакцию Байден.

Американский президент также пошутил про репортеров Fox News. По его словам, они не смогли присутствовать на приеме Ассоциации корреспондентов в прошлом году, потому что сделали вакцину. В этом году они пришли, «потому что не могли сказать нет бесплатной еде». «И, черт возьми, я бы назвал Fox честным, справедливым и правдивым. Но тогда на меня могут подать в суд за клевету», — добавил Байден

Он в шутку упомянул соглашение Fox News с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. Поводом к нему стали заявления о фальсификации результатов президентских выборов, которые в эфире делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа. Телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.

«Идеально, что кабельные новостные сети здесь сегодня вечером. MSNBC, которая принадлежит NBCUniversal. Fox News, принадлежащая Dominion Voting Systems», — сказал Байден. Зал в ответ на шутку рассмеялся и зааплодировал.

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Ведущий Такер Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Это шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. 24 апреля на сайте Fox News было размещено заявление, в котором говорилось, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.

Такер Карлсон критиковал действия администрации Байдена. В июне прошлого года он заявил, что Белый дом намеренно подталкивает ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти. В конце апреля телеведущий заявил, что Украина терпит неудачи в ходе боевых действий.

Карлсон проходил свидетелем по делу между Fox News и Dominion Voting Systems. Телеведущий называл экс-президента США Дональда Трампа «демонической силой» и говорил, что «страстно» ненавидит ее.

Теги
Джо Байден Fox News телеведущий увольнение
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