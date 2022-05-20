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CNN узнал детали перехода представителя Пентагона Кирби в Белый дом

В Белом доме Джон Кирби займет ответственную должность по связям с общественностью в области внешней политики в Совете национальной безопасности, сообщает телеканал
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби перейдет на работу в Белый дом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Несмотря на то, что детали его перехода на новую должность еще дорабатываются, ожидается, что Кирби займет пост высокопоставленного специалиста по связям с общественностью в области внешней политики в Совете национальной безопасности (СНБ).

По данным телеканала, он не будет регулярно проводить брифинги, но при необходимости будет выступать вместе с пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Накануне The Washington Post со ссылкой на два источника сообщила, что Кирби перейдет в Белый дом на руководящую должность. Собеседники издания тогда не уточнили, о какой должности идет речь, но предположили, что он будет активно участвовать в коммуникациях Белого дома, включая тесное сотрудничество с СНБ.

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Ранее CNN сообщал, что кандидатуру Джона Кирби также рассматривали на замену Джен Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома.

Джен Псаки была пресс-секретарем Белого дома с 30 ноября 2020 года. В начале месяца президент США Джо Байден объявил, что она покинет свой пост 13 мая. На ее место была назначена первый заместитель пресс-секретаря и заместитель помощника президента США Карин Жан-Пьер.

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До этого Псаки занимала управленческие должности в области коммуникаций и политики во время избирательной кампании Джо Байдена, когда он был вице-президентом, а также работала в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Axios со ссылкой на источники писал, что Псаки планирует перейти на работу на американский телеканал MSNBC и заменить ведущую Рэйчел Мэддоу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов Джен Псаки после появления информации о ее уходе с поста пресс-секретаря Белого дома.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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