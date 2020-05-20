Венесуэла через суд потребовала у Банка Англии вернуть золото на $1 млрд

Центральный банк Венесуэлы подал в суд против Банка Англии, потребовав вернуть хранящиеся там золотые слитки стоимостью более $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы суда.

В иске, поданном в коммерческий суд Лондона и датированном 14 мая, говорится, что власти Венесуэлы намерены направить полученные средства в фонды программы развития ООН, которые помогут стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

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