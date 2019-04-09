Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы

По информации агентства, на этот раз речь идет о 8 т золота. Партия уже вывезена из хранилища и готовится в продаже за границу, знают источники

Фото: Ariana Cubillos / AP

Власти Венесуэлы на прошлой неделе вывезли из хранилища Центрального банка страны восемь тонн золота с целью последующей продажи за границу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из парламентариев страны и источник в правительстве Венесуэлы.

По словам источника, в правительстве, с начала года золотые резервы Центрального банка сократились на 30 т. Все это происходит на фоне ужесточения санкций США, отмечает собеседник. На данный момент, по его словам, в хранилищах осталось около 100 т золота на сумму более $4 млрд. Источник прогнозирует, что при таком темпе сокращения резервов, золотые запасы Венесуэлы будут исчерпаны к концу года.

Ни центральный банк Венесуэлы, ни министерство информации не ответили на запросы о комментариях, сообщает агентство.

После ужесточения санкций США, ограничивающих получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA, продажа золотых резервов стала для Венесуэлы фактически единственным источником иностранной валюты, замечают собеседники Reuters.