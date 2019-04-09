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Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы
По информации агентства, на этот раз речь идет о 8 т золота. Партия уже вывезена из хранилища и готовится в продаже за границу, знают источники
Фото: Ariana Cubillos / AP

Власти Венесуэлы на прошлой неделе вывезли из хранилища Центрального банка страны восемь тонн золота с целью последующей продажи за границу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из парламентариев страны и источник в правительстве Венесуэлы.

По словам источника, в правительстве, с начала года золотые резервы Центрального банка сократились на 30 т. Все это происходит на фоне ужесточения санкций США, отмечает собеседник. На данный момент, по его словам, в хранилищах осталось около 100 т золота на сумму более $4 млрд. Источник прогнозирует, что при таком темпе сокращения резервов, золотые запасы Венесуэлы будут исчерпаны к концу года.

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Золото Венесуэлы стало российским госдолгом

Ни центральный банк Венесуэлы, ни министерство информации не ответили на запросы о комментариях, сообщает агентство.

После ужесточения санкций США, ограничивающих получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA, продажа золотых резервов стала для Венесуэлы фактически единственным источником иностранной валюты, замечают собеседники Reuters.

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Информация о продаже Венесуэлой золота за границу стала активно появляться с начала этого года после того, как в стране обострился политический кризис. В январе лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны, его поддержали США, многие латиноамериканские страны, некоторые страны ЕС. Оппозиция, добивающаяся отставки действующего президента Николаса Мадуро, обвиняет его в том, что продавая золото за рубеж, он таким образом обеспечивает себе финансовую поддержку. Оппозиция пытается добиться заморозки не только активов Центробанка страны в Венесуэле, но и его банковских счетов за границей, а также золота Венесуэлы за рубежом, в том числе 31 т золота, хранящегося в Банке Англии.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Венесуэла, Золото
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