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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления
Порошенко потерял 40% своего богатства за время пребывания на посту президента Украины. Влияние на это оказал общий экономический спад в стране и закрытие российского рынка для Roshen
Петр Порошенко (Фото: Andrew Kravchenko / Reuters)

За время руководства Украиной состояние Порошенко сократилось почти на 40%, подсчитали аналитики агентства Bloomberg.

Совокупный капитал Порошенко сократился до $705 млн, что вывело его из списка украинских миллиардеров. Самым ценным активом экс-президента Bloomberg называет кондитерский холдинг Roshen, который стал лидером на рынке Украины и вошел в число крупнейших игроков на рынках в России, Литве и Венгрии. В 2012 году производство продукции Roshen достигло 400 тыс. т.

Однако в последующие два года производство упало на 25%. Причиной этого стал запрет на импорт кондитерских изделий фабрик Roshen в Россию и общий экономический спад в стране. В январе 2016 года Порошенко передал свою долю в бизнес-активе в доверительное управление.

Вместе с тем, отмечает Bloomberg, потери Порошенко за этот период не стали рекордными: многие богатейшие люди на Украине также ощутили последствия вооруженного конфликта на востоке страны и экономического спада. Так, миллиардер Ринат Ахметов с 2014 года потерял 50% своего состояния.

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Данные Bloomberg соотносятся с данными Forbes. В мае 2014 года журнал оценивал состояние на тот момент избранного президента Украины в $1,3 млрд. Порошенко занимал 1284-е место в глобальном рейтинге миллиардеров. Однако уже в начале марта 2015 года Порошенко выбыл из списка миллиардеров Forbes. Его состояние журнал оценил в $750 млн. В 2016 году украинская версия Forbes уже сообщила о состоянии Порошенко в $858 млн. С 2017 года выпуск украинского Forbes прекратился.

19 мая Петр Порошенко заявил, что самым обидным за все годы работы президентом для него остается то, что он не смог установить мир на территории страны. Он попросил прощения у всех, чьи ожидания он не оправдал.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Петр Порошенко, Bloomberg, Roshen
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