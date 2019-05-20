Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

Порошенко потерял 40% своего богатства за время пребывания на посту президента Украины. Влияние на это оказал общий экономический спад в стране и закрытие российского рынка для Roshen

Петр Порошенко (Фото: Andrew Kravchenko / Reuters)

За время руководства Украиной состояние Порошенко сократилось почти на 40%, подсчитали аналитики агентства Bloomberg.

Совокупный капитал Порошенко сократился до $705 млн, что вывело его из списка украинских миллиардеров. Самым ценным активом экс-президента Bloomberg называет кондитерский холдинг Roshen, который стал лидером на рынке Украины и вошел в число крупнейших игроков на рынках в России, Литве и Венгрии. В 2012 году производство продукции Roshen достигло 400 тыс. т.

Однако в последующие два года производство упало на 25%. Причиной этого стал запрет на импорт кондитерских изделий фабрик Roshen в Россию и общий экономический спад в стране. В январе 2016 года Порошенко передал свою долю в бизнес-активе в доверительное управление.

Вместе с тем, отмечает Bloomberg, потери Порошенко за этот период не стали рекордными: многие богатейшие люди на Украине также ощутили последствия вооруженного конфликта на востоке страны и экономического спада. Так, миллиардер Ринат Ахметов с 2014 года потерял 50% своего состояния.