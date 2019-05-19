Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины

Действующий лидер Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным за все годы работы президентом для него остается то, что он не смог установить мир на территории страны. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

«Есть такие сферы, где успехи куда скромнее. <...> Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», — подчеркнул он, выступая перед украинским народом.

Порошенко добавил, что Киев «с большим опозданием» начал реагировать на экономический кризис, возникший в результате «российской агрессии».

Действующий президент также попросил прощения у тех, чьи надежды он не оправдал и для кого преобразования в стране оказались болезненными. «Он [президент] не может все сразу», — заключил Порошенко.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко получил приглашение на церемонию.