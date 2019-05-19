Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,42 63,92 EUR Нал. 72,97 71,52 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 983,00 +722,00 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
Член жюри «Евровидения» ответил на исполнение песни победителя в 2017-м Общество, 20:46 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 20:39 Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины Политика, 20:37 В Гаване три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов Общество, 20:09 В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар при помощи вертолета Общество, 19:48 Греческий йогурт: почему стоит добавить этот суперфуд в свой рацион Спецпроект РБК PINK, 19:47 Власти проверили видео с ушедшим вице-канцлером Австрии и «россиянкой» Политика, 19:04 Чемпионат России по футболу. «Ростов» — «Зенит». Онлайн Спорт, 19:00 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 18:57 У здания Верховной рады началась репетиция инаугурации Зеленского Политика, 18:55 «Зенит», Локомотив» и «Краснодар» представят Россию в следующем сезоне ЛЧ Спорт, 18:49 Поставки чистой российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 20 мая Экономика, 18:25 «Урал» заподозрил судью матча с «Локомотивом» в предвзятости Спорт, 18:24 Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации Политика, 17:48
Политика ,  
0 
Порошенко рассказал о главной обиде за годы работы президентом Украины

Действующий лидер Украины Петр Порошенко заявил, что самым обидным за все годы работы президентом для него остается то, что он не смог установить мир на территории страны. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

«Есть такие сферы, где успехи куда скромнее. <...> Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», — подчеркнул он, выступая перед украинским народом.

Порошенко добавил, что Киев «с большим опозданием» начал реагировать на экономический кризис, возникший в результате «российской агрессии».

Действующий президент также попросил прощения у тех, чьи надежды он не оправдал и для кого преобразования в стране оказались болезненными. «Он [президент] не может все сразу», — заключил Порошенко.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко получил приглашение на церемонию.

Теги: Петр Порошенко, обида, работа, Президент
Материалы по теме
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Политика
СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter