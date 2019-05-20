В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

Забор, как пояснил будущий застройщик, уберут «ради мира и согласия» по поручению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. На прошлой неделе в сквере прошли акции протеста в защиту сквера

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Фонд Святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку. Об этом РБК сообщил директор фонда Александр Андреев.

«Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился в Фонд Святой Екатерины с просьбой во имя мира и согласия в городе убрать забор вокруг строительства храма. Фонд услышал митрополита, сейчас мы находимся на встрече со строителями, составляем график работ по демонтажу», — объяснил он.

Глава фонда подчеркнул, что демонтаж забора не означает прекращение строительства храма.

«Пока все законные основания на эту площадку у нас есть», — добавил он.

Собеседник РБК отметил, что сквер сильно пострадал в ходе акций протеста.