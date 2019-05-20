В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

«Газоны вытоптали, кусты поломали, деревья — тоже нужно посмотреть, в каком состоянии. Фонд Святой Екатерины хочет провести акцию по восстановлению сквера и пригласить на нее в том числе и противников строительства храма, чтобы мы все вместе восстановили сквер», — заключил Андреев.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии изданию Znak.com подчеркнули, что забор вокруг строительной площадки сейчас превратился в символ раздора.
«Но мы знаем, что мосты и заборы возводятся из одного материала», — цитирует издание письмо митрополита Кирилла.
Глава епархии также предложил организовать масштабное информирование жителей Екатеринбурга о проекте, который предполагает строительство храма со сквером, а также благоустройство городской набережной.
Храм Святой Екатерины должны построить в Екатеринбурге к 300-летию города в 2023 году. Сквер у Театра драмы — это уже третья обсуждаемая площадка, однако именно на этом месте разрешила начать стройку мэрия города. Изначально его хотели возвести на площади Труда, где до 1930 года стоял Екатерининский собор. На прошлой неделе в течение нескольких дней подряд в сквере прошли несанкционированные акции протеста. Протестующие выступали в защиту сквера. В ходе акций были задержаны не менее 90 человек.
Ситуацию не оставил без внимания президент Владимир Путин. Он призвал учитывать мнение местных жителей и предложил провести опрос для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
Издание The Bell сообщало, что храм проектировался как часть большого многофункционального комплекса River House, в который должны войти жилые здания, офисы, фитнес-центр и подземный паркинг. Авторы статьи сообщали, что заказчиком строительства выступает Уральская горно-металлургическая компания. Ее генеральному директору, фигуранту списка Forbes Андрею Козицыну принадлежит 50% в ООО «Храм Святой Екатерины», которое является заказчиком строительства храма.