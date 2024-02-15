Защита объяснила преступления сбежавшего мобилизованного игроманией

Сержант не вернулся из увольнительной в Донецке, а уехал в Таганрог. Его арестовали после ограбления. Наказание смягчили в связи с его статусом ветерана боевых действий. Защита заявляла, что он страдает лудоманией

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мобилизованный сержант Андрей Малышев приговорен к шести годам лишения свободы решением Ростовского гарнизонного военного суда. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, он ушел в увольнительную, но не вернулся военную часть, расположенную в ДНР. Вместо этого Малышев приехал в Таганрог. Его задержали прошлой весной после кражи драгоценностей из частного дома, в котором мужчина снимал комнату. Защита отмечала, что деньги ему потребовались для ставок в тотализаторе.

Его признали виновным в самовольном оставлении места службы в условиях ведения боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК, дали 5,5 года) и кражу, с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158, дали 1,5 года). По первому обвинению наказание смягчили в связи с его статусом ветерана боевых действий.

Адвокаты сержанта говорили, что Малышев добровольно сдался правоохранительным ведомствам. Они требовали признать его некомбатантом в момент совершения преступления, так как у него были диагностированы плоскостопие и «патологическая зависимость от азартных игр». Защита отмечала, что заведующая психиатрическим отделением госпиталя не обследовала мобилизованного и не проверила медицинские документы, но вынесла вывод об отсутствии психологических патологий, что делает ее показания «недостоверными и противоречивыми».

Апелляционный суд подтвердил постановление предыдущей инстанции, сочтя несущественными аргументы про заболевание игроманией, поскольку военно-врачебная комиссия признала Малышева годным к военной службе, а за помощью врачей и психологов в связи с азартными играми он прежде не обращался.

Согласились в апелляционной инстанции и с тем, что явка с повинной не считается в этом случае смягчающим обстоятельством. Там пояснили: она не носила характера сообщения о совершенном преступлении, ведь полиция уже разыскивала Малышева. Потерпевший от кражи рассказал, что мобилизованный пришел в полицию только под давлением видеозаписей и других и неопровержимых улик.