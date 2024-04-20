В Харькове прозвучал взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
«Страна» также сообщает о взрывах в городе Запорожье и Днепре. В Днепре сильный дым после взрыва, отмечает издание.
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