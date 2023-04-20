Путин предложил замминистра финансов возглавить Красноярский край

Михаил Котюков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край, тот согласился. О том, что Котюков может сменить Усса на этом посту, ранее сообщали источники РБК.

Губернатор Красноярского края Александр Усс ранее сообщил, что получил предложение от президента продолжить работу на федеральном уровне. Он не уточнил свою новую должность, однако рассказал, что будет «заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края».

Предложение возглавить регион Путин сделал Котюкову во время беседы по видеосвязи. «Сейчас вы — заместитель министра финансов. Что говорить, вы в курсе, в «материале» того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом — и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край», — сказал Путин.

Котюков — уроженец Красноярска, выпускник Красноярского государственного университета. До 2007 года он работал в администрации Красноярского края заместителем начальника главного финансового управления, которое возглавлял будущий вице-премьер Александр Новак. В 2008 он стал министром финансов Красноярского края. На работу на федеральном уровне, в Минфине, Котюков перешел в 2010 году. С 2013 по 2018 год, вплоть до ликвидации, он возглавлял Федеральное агентство научных организаций. После этого до 2020 года он был министром науки и высшего образования в правительстве Дмитрия Медведева. На должность заместителя министра финансов он перешел в марте 2020 года.

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