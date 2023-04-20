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МИД Швейцарии вызвал российского посла

МИД Швейцарии вызвал российского посла Гармонина из-за публикации посольства
Посольство России раскритиковало статью швейцарского журналиста газеты Neue Zürcher Zeitung, заявив, что подобранная им лексика «направлена на оправдание терроризма». В связи с этим российский посол был вызван в МИД Швейцарии
Сергей Гармонин
Сергей Гармонин (Фото: МИД России)

МИД Швейцарии вызвал российского посла в Берне Сергея Гармонина из-за публикации дипмиссии о корреспонденте газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Иво Мейнсене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне», — сообщили в посольстве России.

За авторством Иво Мейнсена на сайте NZZ вышло несколько статей о ситуации в Мелитополе и на Украине. Так, 7 апреля издание опубликовало статью с заголовком «Партизаны, HIMARS и грозное украинское наступление: нервы в «террористической столице Новороссии» на пределе».

Российское посольство опубликовало комментарий в Twitter с осуждением статьи швейцарского журналиста. «Поражает тщательно подобранная лексика журналиста, явно направленная на оправдание терроризма», — говорилось в посте.

В посольстве отметили, что автор NZZ называет «террористов» — «партизанами», представителей местных властей — «коллаборационистами», а Мелитополь — «южноукраинским городом». В полном заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии, говорится, что корреспондент «спокойно рассказывает о терактах, совершаемых «имеющими тесные связи с украинскими спецслужбами агентами киевского режима в Запорожской области в районе города Мелитополя».

В посольстве предупредили, что статья Мейнсена может трактоваться как преступление по законодательным нормам как Швейцарии, так и России. «Хотелось бы на всякий случай проинформировать Мейнсена о нормах уголовной ответственности, которые могли бы применяться в отношении его высказываний в России. Согласно ст. 205.2 УК Российской Федерации, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ, наказываются штрафом либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет», — говорится в заявлении.

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В декабре МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову. Причиной стало объявление Россией в розыск болгарского журналиста-расследователя организации Bellingcat (признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозева. В июле ФСБ сообщала, что Грозев причастен к сорванной украинской операции по угону российских боевых самолетов.

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