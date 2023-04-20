В Иране заявили, что вынудили всплыть атомную подлодку США

Атомная подлодка США «Флорида» подошла близко к территориальным водам Ирана, поэтому иранская подлодка «Фатех» взяла ее на сопровождение, вынудила изменить курс и покинуть Ормузский пролив

Фото: Don S. Montgomery / U.S. Navy / Getty Images

Подводная лодка «Фатех» ВМС Ирана вынудила всплыть атомную подлодку ВМС США«Флорида» в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление командующего иранскими ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани.

По его словам, американская подлодка пыталась пересечь пролив незамеченной. Ирани добавил, что «Флорида» находилась близко к территориальным водам Ирана. «Фатех» взяла ее на сопровождение и американская подлодка была вынуждена изменить свой курс и покинуть воды пролива.

«Американцы должны объяснить, почему они нарушили законы на важном морском пути. Недавнее предупреждение иранского военно-морского флота Соединенным Штатам заключается в том, что отныне они должны соблюдать все нормы международного права», — добавил Ирани.

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