Военные перехватили разведывательный самолет США у побережья Ирана

Служащие Военно-морских сил Ирана перехватили самолет-разведчик EP-3E США у побережья республики, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление иранских ВМС.

Борт засекли над Оманским заливом, который омывает Иран с юга. Иранские военнослужащие предупредили экипаж самолета о недопустимости таких действий. В Департаменте по связям с общественностью ВМС Ирана решили, что борт хотел вторгнуться в воздушное пространство страны. Однако военные не позволили ему это сделать, сказано в заявлении.

После получения предупреждения экипаж самолета развернул борт и направил его к международным воздушным коридорам, отметили в департаменте. В Пентагоне пока не прокомментировали эту информацию.