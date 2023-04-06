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Военная операция на Украине ,  
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Показательно задержанным мобилизованным дали срок за неисполнение приказа

«Коммерсантъ»: двум мобилизованным дали по три года колонии за невыполнение приказа
Мобилизованные Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов в ноябре отказались выполнять приказ об участии в боевых действиях. Их задержали перед строем сослуживцев
Фото: military_ombudsmen / Telegram
Фото: military_ombudsmen / Telegram

Курский гарнизонный военный суд в декабре приговорил к реальным срокам двух мобилизованных — Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова — за неисполнение приказа командира об участии в боевых действиях в рамках военной операции на Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела. Военные получили по три года колонии.

Мужчин в конце сентября 2022 года призвали в ходе частичной мобилизации и признали годными к военной службе по категории «А» (получивший ее призывник не имеет каких-либо отклонений по здоровью и ограничений по роду войск). В ноябре Дегтярев и Селиванов отказались исполнить приказ начальника части о получении оружия и отправлении «к местам выполнения специальных задач для восполнения некомплекта подразделений».

Показательно задержанным мобилизованным дали срок за неисполнение приказа
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Собеседники газеты уточнили, что Дегтярев и Селиванов — герои распространившегося в ноябре видео, на котором двух военнослужащих задерживают во время построения. Внимание на ролик, снятый в Белгородской области, обратил, в частности, телеграм-канал «Военный омбудсмен», который ведет адвокат Максим Гребенюк. На кадрах командир приказывает выйти из строя рядовому, к нему обращается военный следователь и говорит, что против мужчины заведено дело по ч. 2.1 ст. 332 УК (невыполнение приказа в период военного положения, военного времени либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, предусматривает от двух до трех лет лишения свободы). После этого военного задерживает конвой и отводит в автомобиль. Затем та же сцена повторяется еще с одним военнослужащим.

По данным издания, впоследствии действия Дегтярева и Селиванова переквалифицировали на ч. 2.2 ст. 332 УК, наказание по ней — от трех до десяти лет тюрьмы, если отказ выполнить приказ повлек тяжкие последствия. Следствие посчитало, что мобилизованные «причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования», и «помешали укомплектованию подразделения».

Адвокат одного из осужденных подал жалобу на приговор, пишет газета со ссылкой на материалы. По мнению стороны защиты, командир после оглашения приказа намеренно спросил, есть ли среди военнослужащих те, кто не желает его исполнять, чем спровоцировал Дегтярева и Селиванова. Также, следует из жалобы, они оба признали вину, раскаялись и выразили готовность участвовать в военной операции. Апелляционная инстанция отклонила жалобу.

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РБК направил запрос в Курский гарнизонный военный суд и Главное военно-следственное управление Следственного комитета, а также обратился за комментарием к адвокату Селиванова Роману Нестерову.

Часть 2.1 статьи 332 появилась в Уголовном кодексе в конце сентября. По ней в декабре приговорили камчатского военнослужащего Алексея Бреусова к году и восьми месяцам колонии-поселения. Суд пришел к выводу, что Бреусов, «осознавая объявленную в РФ мобилизацию» и не желая участвовать в военных действиях, отказался «от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Ольга Ваганова
мобилизация приговор боевые действия Военная операция на Украине Курская область
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