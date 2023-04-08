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Военная операция на Украине ,  
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Суд рассмотрит дело сержанта, который стрелял в командира погибшего брата

«Коммерсантъ» узнал о деле сержанта, который выстрелил в лицо командира погибшего брата
В марте 2022 года несколько военных попали в засаду в Мариуполе и погибли. Среди них был Зелимхан Дзангиев — младший брат сержанта, который обвинил в произошедшем командира взвода и выстрелил ему в лицо. Командира спасли
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Севастопольский гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении участвовавшего в военной операции на Украине сержанта Исмаила Дзангиева, сообщает «Коммерсантъ».

29-летний Дзангиев был заместителем командира первого взвода в составе батальонно-тактической группы, а его 20-летний брат Зелимхан служил в составе второго взвода. Как следует из материалов дела, в марте 2022 года военные попали в засаду в Мариуполе, во время выхода из которой Зелимхан Дзангиев и несколько его сослуживцев погибли.

Дзангиев-старший отправился на поиски младшего брата, но не смог его найти. В его гибели он обвинил командира второго взвода — старшего сержанта Яна Ларионова, и выстрелил ему в лицо. Ларионов был серьезно ранен, но врачи спасли его. Впоследствии Дзангиева-младшего нашли убитым.

В отношении Исмаила Дзангиева завели дело о покушении на убийство и нарушении правил уставных взаимоотношений (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 335 УК), ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Суд арестовал военнослужащего (когда именно это произошло, не уточняется), меру пресечения неоднократно продлевали.

Защита, ссылаясь на амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, настаивала, что у обвиняемого было временное психическое расстройство, вызванное смертью брата, и он не отдавал отчета своим действиям. Адвокаты просили смягчить меру пресечения. Однако следствие назначило повторную экспертизу, которая показала, что сержант в целом был психически здоров и должен отвечать за свой поступок. Суд отклонил жалобу на арест Дзангиева.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мариуполь выстрел командир покушение на убийство уголовное дело
Пространство выбора
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Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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