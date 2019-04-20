Лукашенко попросил российских политиков не «страдать» из-за его фраз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство, передает агентство БелТА.
«Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: ах, это против России. Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать», — заявил Лукашенко.
Высказывания, сделанные в ходе послания к народу и парламенту, обусловлены внутренними и внешними факторами, пояснил президент. Внутренний аспект он связал с тем, что периодически появляются сообщения о том, что он или кто-либо еще планирует включить Белоруссию в состав другого государства. «Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом», — подчеркнул президент.
Что касается внешнего аспекта, Лукашенко указал на то, что «история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства». «Если кто-то посмеет — получит отпор», добавил президент.