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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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«Сажаю и буду сажать»: главное из послания Лукашенко народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием народу и парламенту. Главное из его выступления — в обзоре РБК
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

О разделении Белоруссии

«Много сейчас болтовни, что Белоруссию куда-то включат и поделят. Да невозможно это сделать, потому что уже родились свободные и независимые белорусы. Они родились суверенными и независимыми. Кто посмеет уничтожить Белоруссию, — президент, правительство, — они будут прокляты ими».

О новой Конституции

«Меня все время в СМИ, особенно в интернете, подталкивают: скажи что-нибудь по Конституции! Говорить о вариантах не стоит: это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменений Конституции. <...> Надо не властью делиться, власть неделима. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. <...> Оставить функции и полномочия президенту те, которые он должен выполнять. Прежде всего кадры и политика. Но это не значит, что мы будем предпринимать попытку создать систему, что Лукашенко вроде ушел, но не ушел».

О реформах

«Я сделаю любую реформу, которую вы сможете выдержать. Я ж не ретроград. Хотите реформ, будет вам реформа. Но есть у нас люди, которые при слове «реформа» под плинтус лезут».

О возможности продажи «Беларуськалия»

«Я готов сегодня продать «Беларуськалий». Цена — $30 млрд. Не сразу, я согласен, не сразу плати. Три года, пять лет. Бери кредит и покупай. Но никто не хочет. Хотят купить за $5 млрд».

О выборах президента

«Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом, в установленные Конституцией сроки (2020 год. — РБК)».

О русском языке

«У нас два государственных языка: русский и белорусский! Не украинский, не российский. Вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, воевали. Это наше общее достояние! Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык. Что вы хотите потерять? Опять какие-то жалобы, где-то вывески оперативно меняются. До глупости доходит. Еду по трассе, как ее называют президентская. Вижу табло: «Выконвай хуткасны рэжим» (соблюдай скоростной режим. — РБК). Ну понятно. Мне как белорусу понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. Выконвай, хуткасны. Но понял, что режим. Неужели опять диктатура Лукашенко? Ну 50% населения поймет, что требуют, а остальные же не поймут! Опять скажут диктатура Лукашенко!»

Видео: РБК

О белорусских футболистах

«Хотите играть в футбол — берите мяч и играйте. Вас заметят. А не 0:4 с Голландией. Позорище. На вас же люди смотрят. Вы должны быть героями, а не с наркотой в кармане».

О «деле медиков» (антикоррупционная кампания среди руководителей и специалистов Министерства здравоохранения. — РБК)

«Сажаю и буду сажать. За то, что они творят! Как можно простить, если ты бедноту обираешь. Угрожая притом! Не дали тебе — не бери. И все будет нормально, будешь жить на свободе. Как меня мама учила, чужого не бери!»

Об озеленении городов

«Неужели трудно вырастить деревья там, где пустыри? Ну пойдите в лес, там море маленьких гибнущих растений. Возьмите, выкопайте, я дома это делаю. Обленились мы, белорусы».

О сдерживании цен

«Последний раз повторяю правительству и особенно МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли. — РБК) и профсоюзам, которым я поручил контролировать от имени народа ценообразование. Выбирайте любой путь, <...> цены должны быть приемлемыми».

О зарплатах

«Хорошо, если у нас когда-нибудь будет зарплата средняя в $1 тыс., но это уже задача не только и не столько государства, сколько самого человека, коллективов, предприятий».

О курсе на ИТ-страну

«Это действительно будущее нашего государства. Эта вся цифровизация, эти компьютеры будут служить человеку. Не надо перед собой как штору вывешивать эту цифровизацию и другие понятия, матерные и не матерные».

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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