Россия объявила о прекращении сотрудничества с Киевом в сфере информации

Соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Москвой и Киевом прекратило действие. Этот договор стал очередным таким документом, сотрудничество по которому не стали продолжать Россия и Украина

Фото: Мария Фролова / ТАСС

Российско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере информации прекращает свое действие с 20 апреля 2018 года. Сообщение об этом было опубликовано МИД России на интернет-портале публикации правовой информации.

Соглашение о сотрудничестве в сфере информации было подписано между правительствами двух государств 27 февраля 1998 года. Полный текст документа опубликован на сайте МИД (*.pdf). Базовая первая статья соглашения говорила, что подписавшие его государства будут «способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации в целях дальнейшего углубления знаний о жизни народов их государств».

Всего соглашение состояло из 13 статей. В последующих статьях конкретизировались основные положения документа. Так, во второй статье каждая сторона в лице Киева и Москвы обязывалась «не препятствовать распространению на территории ее государства продукции средств массовой информации, которые зарегистрированы и действуют на законных основаниях в государстве другой стороны».

Документ также устанавливал принцип сотрудничества в сфере СМИ, работы журналистов. Взаимное содействие Киев и Москва устанавливали в вопросе трансляции теле- и радиопрограмм, которому было посвящено отдельное соглашение. Помощь должна была оказываться и аккредитованным на территории двух стран журналистам.

Соглашение должно было продливаться каждые пять лет автоматически. Для его разрыва одна из сторон должна была за шесть месяцев до продления соглашения отправить соответствующее уведомление. О намерении прекратить действие договора власти Украины заявляли весной 2017 года.

После смены власти в Киеве Россия и Украина последовательно разорвали ряд соглашений и договоров о сотрудничестве. Так, в ноябре 2017 года по инициативе Киева было прекращено соглашение о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Это соглашение подразумевало содействие трансляции российских телепрограмм на территории Украины и украинских — на территории России. В начале апреля стало известно, что Украина не намерена продлять действие договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. До этого в марте в Верховной Раде Украины обсуждалась возможность его полного разрыва. Однако 12 апреля Порошенко уточнил, что речь идет о денонсации ряда отдельных положений договора, действие которых «несовместимо с национальными интересами государства и реализацией украинского права на самооборону».