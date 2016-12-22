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Шойгу заявил о нанесении ударов США по Сирии в «неподходящий момент»
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Шойгу заявил о нанесении ударов США по Сирии в «неподходящий момент»
Война в Сирии, 18:42
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Шойгу заявил о нанесении ударов США по Сирии в «неподходящий момент»
Ракетные удары по Сирии были нанесены, когда нормализация обстановки в стране уже стала необратимой, считает российский министр обороны. Атака была совершена в момент, когда политические силы в стране уже встали на путь диалога
Сергей Шойгу (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в «неподходящий момент», когда нормализация обстановки уже становилась необратимой. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником ООН по урегулированию в Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте», — сказал Шойгу.

Эти ракетные удары сорвали процесс стабилизации ситуации в стране, подчеркнул глава оборонного ведомства. «Все это не принесло стабильности, все это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьезным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», — сказал Шойгу. Министр напомнил, что еще до ударов в Сирии была налажена работа по развитию политического диалога. Примером для этого он назвал астанинский и сочинский процессы. Участие в диалоге в Астане принимают все основные политические силы Сирии, за исключением террористических группировок, подчеркнул Шойгу.

Представитель ООН воздержался от прямых оценок ударов трехсторонней коалиции по Сирии. Вместе с тем он признал, что «прошлая неделя была достаточно непростая, достаточно опасные были события, но ситуация такая, какая она есть. «И мы надеемся, что у нас все-таки будет возможность не только сократить высокий военный уровень конфликтности (слава богу, мы смогли избежать большого кризиса), но у нас будет возможность разрядить и политическую напряженность», — сказал де Мистура.

Посланник ООН выразил надежду, что «темперамент» России не позволит ей отступить от мирного пути преодоления кризиса. «Вы имеете такой темперамент, что никогда не сдаетесь. Также, наверное, вы имеете и надежду на будущее», — добавил он.

Ракетные удары по Сирии США, Великобритания и Франция нанесли в ночь на 14 апреля. Атака, как заявили в Вашингтоне, стала ответом на применение химического оружия сирийским правительством, в котором уверен Запад. Целями для ударов стали предполагаемые объекты программы по производству химического оружия и склады его хранения. Пентагон отчитался о полном успехе атаки. Дамаск и Москва в ответ заявили, что около 70% запущенных ракет было сбито системами ПВО, а оставшиеся не смогли нанести значительный урон.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Лавров связал удары США с днем визита инспекторов ОЗХО
Политика

Для расследования сообщений о химической атаке в сирийскую Думу выехали эксперты ОЗХО. 19 апреля они приступили к работе. Глава МИДа Сергей Лавров ранее подчеркивал, что удары по Сирии были нанесены трехсторонней коалицией до того, как началось расследование. Дата ударов могла быть связана с визитом экспертов ОЗХО, предположил министр.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Сергей Шойгу
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