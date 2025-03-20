Пентагон удалит статьи о Холокосте и теракте 11 сентября со своих сайтов

Среди публикаций, которые должны быть удалены с ресурсов Пентагона, оказались статьи о Холокосте, онкологических заболеваниях и предотвращении самоубийств. В ведомстве заверили, что продолжают совершенствовать скрипт для удаления

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Десятки статей, уже удаленных или промаркированных для удаления с интернет-ресурсов Пентагона, не имеют никакой связи с программами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). К такому выводу пришел телеканал CNN, проанализировав архивные копии удаленных публикаций.

В первый день пребывания в должности президента США Дональд Трамп подписал множество указов, один из которых — «Прекращение радикальных и расточительных государственных программ и преференций DEI». После этого Минобороны США распорядилось уволить трансгендеров из всех подведомственных подразделений.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года.

Письмо с рекомендациями Пентагона за подписью помощника министра обороны США по связям с общественностью Шона Парнелла было разослано в конце февраля. В нем говорилось, что все публикации, включая новости и тематические статьи, фотографии и видеоматериалы, пропагандирующие DEI, должны быть удалены до 5 марта.

Согласно информации в базе данных, с которой ознакомился CNN, всего были или будут удалены более 24 тыс. публикаций. «Чистка» касается не только Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS), но и более 1 тыс. веб-сайтов, которые связаны с министерством, пишет телеканал.

В числе публикаций, которые подлежат удалению, оказались материалы, посвященные Холокосту. С ресурсов Пентагона уже пропали как минимум шесть статей о геноциде евреев в годы Второй мировой войны. В их числе опубликованные в 2017 году воспоминания пережившей Холокост Китти Сакс, статья о Неделе памяти жертв Холокоста (2013 год), а также материал под названием «Точка зрения кадета: Дни памяти жертв Холокоста» (2015 год).

Кроме того, были удалены материалы о теракте в США 11 сентября 2001 года, включая воспоминания американских военнослужащих о том дне, пишет CNN. С ресурсов Пентагона пропали и публикации об онкологических заболеваниях, насилии и предотвращении самоубийств.

Телеканал отмечает, что большая часть контента была удалена автоматически. В рамках исполнения приказа министра обороны США Пита Хегсета был разработан специальный скрипт, который распознает материалы по ключевым словам. AP писало, что из-за путаницы в классификации контента с ресурсов Пентагона пропали снимки атаковавшего Хиросиму бомбардировщика B-29 Enola Gay, обладателей медалей Почета и фотография военного инженера с фамилией Gay.

В Пентагоне заявили CNN, что продолжают усовершенствовать механизм удаления публикаций. Сейчас ведомство анализирует удаленные файлы, чтобы определить, следует ли их повторно опубликовать.