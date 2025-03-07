 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пентагон решил удалить со своих ресурсов все упоминания «геев»

AP ознакомилось с перечнем фото, которые должны быть удалены с ресурсов Пентагона по указу Трампа. Среди них — снимки атаковавшего Хиросиму бомбардировщика, обладателей медалей Почета, а также военный инженер с фамилией Gay
Cамолет B-29 Enola Gay
Cамолет B-29 Enola Gay (Фото: U.S. Air Force)

В списке фотографий, которые должны быть удалены с ресурсов Пентагона, оказались снимки обладателей медалей Почета времен Второй мировой войны, а также первых женщин, прошедших подготовку в морской пехоте США, сообщает Associated Press. Всего в базе данных, подлинность которой агентству подтвердили американские чиновники, оказалось более 26 тыс. изображений. Однако реальное число публикаций, которые окажутся удалены из-за решения президента Дональда Трампа, может достигать 100 тыс., рассказал источник AP.

В первый день пребывания в должности президента США Дональд Трамп подписал множество указов, один из которых — «Прекращение радикальных и расточительных государственных программ и преференций DEI». После этого Минобороны США распорядилось уволить трансгендеров из всех подведомственных подразделений.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста, за это для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

В рамках исполнения этого же указа Пентагон приказал удалить со своих веб-сайтов контент с пропагандой многообразия, равенства и инклюзивности. Согласно служебной записке, с которой ознакомились западные СМИ, включая Associated Press, удалению подлежат все материалы, фотографии, новостные статьи и видео, которые были опубликованы за четыре года пребывания у власти администрации Джо Байдена.

Согласно перечню, с которым ознакомилось AP, подавляющее большинство подлежащих зачистке материалов касается «исключительности прав женщин и меньшинств». Однако из-за путаницы в классификации контента, который должен быть удален, с ресурсов Пентагона пропали и материалы, в которых упоминаются памятные даты, посвященные женщинам и переселенцам из латиноамериканских стран.

В некоторых случаях, пишет AP, фотографии были помечены как подлежащие удалению, потому что в названии файла присутствовало слово «гей». Так, например, оказалось промаркировано изображение самолета B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны. Под зачистку подпали и несколько снимков Корпуса инженеров Армии США. Агентство предполагает, что удалить их необходимо из-за фамилии одного из запечатленных на снимке инженеров — Gay. Также в перечне AP обнаружило фотографии биологов, которые фиксировали показатели рыбного промысла: в описании снимков были указаны вес рыбы, ее размер, а также пол особи.

Меры против политики DEI принимались и во время первого президентства Дональда Трампа. Однако нынешняя политика Трампа по этому вопросу более агрессивна и реализуется «на гораздо более податливой почве» в корпоративном мире, писало AP. DEI подразумевает, что на рынке труда, в политике и других сферах должны быть представлены люди из самых разных социальных групп. Трамп назвал программу «дискриминационной и унизительной» и распорядился прекратить все «незаконные преференции» DEI.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Пентагон Армия США трансгендеры ЛГБТ США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Чиновников в США обязали доносить на применяющих политику равенства
Политика
NYT рассказала, как исполняется решение Трампа «о двух полах»
Политика
Трамп объявил, что США признают только два гендера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Украина получила от Британии почти $1 млрд из доходов от активов РоссииПолитика, 16:29
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
В богатых странах работают меньше: сколько трудятся в разных концах мираСоциальная экономика, 16:07
Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 млрд руб.Бизнес, 16:06
Губерниев обвинил Вяльбе во вранье про срезанную на шоу-гонке дистанциюСпорт, 15:59
Пентагон решил удалить со своих ресурсов все упоминания «геев»Политика, 15:57
ГП признала нежелательной помогающую эмигрантам из России НПО ЛатвииПолитика, 15:56
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Саудовская Аравия подтвердила, что организует переговоры США и УкраиныПолитика, 15:56
«Детали оказались далеки от ожиданий». Эксперты про биткоин-резерв СШАКрипто, 15:55
Первый обзор новой Toyota bZ3X. На нее возник ажиотажный спросАвто, 15:52
За 2024 год на востоке Москвы появилось 27 детских площадок по реновацииГород, 15:42
Евгения Медведева назвала базу в Новогорске тюрьмой для фигуристовСпорт, 15:35
Главу барнаульского Сталин-центра заподозрили в мошенничестве на ₽3 млнПолитика, 15:32
У застройщиков увеличились трудности с продажей жилья в новостройкахНедвижимость, 15:31