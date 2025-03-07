Пентагон решил удалить со своих ресурсов все упоминания «геев»

AP ознакомилось с перечнем фото, которые должны быть удалены с ресурсов Пентагона по указу Трампа. Среди них — снимки атаковавшего Хиросиму бомбардировщика, обладателей медалей Почета, а также военный инженер с фамилией Gay

Cамолет B-29 Enola Gay (Фото: U.S. Air Force)

В списке фотографий, которые должны быть удалены с ресурсов Пентагона, оказались снимки обладателей медалей Почета времен Второй мировой войны, а также первых женщин, прошедших подготовку в морской пехоте США, сообщает Associated Press. Всего в базе данных, подлинность которой агентству подтвердили американские чиновники, оказалось более 26 тыс. изображений. Однако реальное число публикаций, которые окажутся удалены из-за решения президента Дональда Трампа, может достигать 100 тыс., рассказал источник AP.

В первый день пребывания в должности президента США Дональд Трамп подписал множество указов, один из которых — «Прекращение радикальных и расточительных государственных программ и преференций DEI». После этого Минобороны США распорядилось уволить трансгендеров из всех подведомственных подразделений.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста, за это для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

В рамках исполнения этого же указа Пентагон приказал удалить со своих веб-сайтов контент с пропагандой многообразия, равенства и инклюзивности. Согласно служебной записке, с которой ознакомились западные СМИ, включая Associated Press, удалению подлежат все материалы, фотографии, новостные статьи и видео, которые были опубликованы за четыре года пребывания у власти администрации Джо Байдена.

Согласно перечню, с которым ознакомилось AP, подавляющее большинство подлежащих зачистке материалов касается «исключительности прав женщин и меньшинств». Однако из-за путаницы в классификации контента, который должен быть удален, с ресурсов Пентагона пропали и материалы, в которых упоминаются памятные даты, посвященные женщинам и переселенцам из латиноамериканских стран.

В некоторых случаях, пишет AP, фотографии были помечены как подлежащие удалению, потому что в названии файла присутствовало слово «гей». Так, например, оказалось промаркировано изображение самолета B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой войны. Под зачистку подпали и несколько снимков Корпуса инженеров Армии США. Агентство предполагает, что удалить их необходимо из-за фамилии одного из запечатленных на снимке инженеров — Gay. Также в перечне AP обнаружило фотографии биологов, которые фиксировали показатели рыбного промысла: в описании снимков были указаны вес рыбы, ее размер, а также пол особи.

Меры против политики DEI принимались и во время первого президентства Дональда Трампа. Однако нынешняя политика Трампа по этому вопросу более агрессивна и реализуется «на гораздо более податливой почве» в корпоративном мире, писало AP. DEI подразумевает, что на рынке труда, в политике и других сферах должны быть представлены люди из самых разных социальных групп. Трамп назвал программу «дискриминационной и унизительной» и распорядился прекратить все «незаконные преференции» DEI.