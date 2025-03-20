Сурков предсказал «русскому миру» расширение и попросил «не надорваться»

«Русский мир» безграничен и будет продолжать экспансию на всех континентах, но главное — «не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», предупредил Сурков

Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Границы «русского мира» будут расширяться «во все стороны, а уж там, как бог даст, и на сколько ресурсов хватит», заявил бывший советник президента России Владислав Сурков в интервью французскому L’Express. Оригинальный текст на русском языке приводят «Актуальные комментарии».

«Тут главное не надорваться. Не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», — предупредил Сурков.

Под термином «русский мир» принято понимать зону культурного, экономического и политического влияния России. В 2006 году президент Владимир Путин заявил: «Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за её пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — «русский мир»

Сурков уверен, что границ у «русского мира» нет и он везде, куда проникает экономическое, культурное, гуманитарное, военные и идеологическое влияние Москвы: «То есть, на всех континентах. Концентрация нашего влияния очень разная в разных регионах, но нигде не нулевая».

L’Express заметил, что такая позиция исключает субъектность народов, но Сурков не согласился с такой интерпретацией его слов. Он уверен, что субъектность Украины игнорируется странами Запада.

«В будущем Запад станет более авторитарным, а Россия менее авторитарной, чем сейчас. Соотношение дисциплины и свободы в наших политических системах сблизится. Пусть и очень нескоро, через конфликты и трагедии, но наверняка США, Европа и Россия достигнут высокого уровня взаимопонимания и взаимодействия», — прогнозирует Сурков и видит в этом процессе «вопрос выживания великой северной цивилизации» на фоне «почти невыносимого демографического давления со стороны юга».

Президент Владимир Путин видит задачу России в том, чтобы «укреплять [русский мир], развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира». По его мнению, сейчас «русскому миру» объявлена война.

Белорусский президент Александр Лукашенко десять лет назад говорил, что не понимает, «что такое» термин «русский мир». «Вы — тем более [не понимаете], а наш народ вообще не понимает, какой русский мир. Тогда можно сказать о белорусском, украинском мире. Это что, какое-то противостояние миров? Поэтому это надуманная, глупая какая-то подстава, тезис», — сказал он.