США ввели санкции против двух россиян за подделку сайтов СМИ и аккаунтов
Вашингтон ввел санкции против россиян Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина, обвинив их в помощи властям России в кампании по оказанию вредоносного влияния путем создания поддельных сайтов СМИ, аккаунтов в соцсетях и т. д. Об этом говорится на сайте американского казначейства.
Гамбашидзе, по данным США, является основателем московской компании «Агентство социального проектирования», Тупикин — генеральным директором и владельцем российской группы компаний «Структура». Они участвовали в «кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента России» путем создания сайтов, которые имитировали сайты СМИ и правительственных организаций. Компании также попали под ограничения.
Тупикин и Гамбашидзе создали сеть из более чем 60 сайтов, «которые выдавали себя за легальные новостные организации и использовали вводящие в заблуждение аккаунты в социальных сетях для распространения информации с поддельных веб-сайтов», заявили в казначействе.
В декабре прошлого года США ввели ограничения против «офицера ФСБ» Руслана Перепятько и «IT-работника из Сыктывкара» Андрея Коринца, которые, по версии американской стороны, по крайней мере с 2016 по 2020 год участвовали в хакерской деятельности. Перепятько занимался рассылкой фишинговых писем с email-адресов, которые имитировали почтовые ящики технологических компаний. Они содержали ссылку на вредоносные домены, созданные Коринцом.
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