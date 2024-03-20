Суд ЕС снял санкции с белорусского производителя шин
Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с белорусского производителя автомобильных шин ОАО «Белшина», следует из решения суда.
Компания попала под санкции ЕС против Белоруссии из-за нарушения прав человека 2 декабря 2021 года. Брюссель обосновал включение производителя в санкционный список тем, что «Белшина» — «одна из ведущих государственных компаний в Беларуси и крупный производитель автомобильных шин, по сути, является существенным источником доходов режима Лукашенко». «Белорусское государство получает прямую прибыль от доходов, полученных [компанией]. Следовательно, [компания] поддерживает режим Лукашенко», — сочли в ЕС.
2 марта 2022 года «Белшина» подала в суд ЕС, потребовав отменить ограничения. Компания настаивала, что, хотя и является «одним из крупных производителей шин в Беларуси и полностью принадлежит белорусскому государству», Совет ЕС, принимая решение о санкциях, ошибся, так как бизнес был убыточным в годы, предшествовавшие включению производителя в санкционный список.
Суд в итоге пришел к выводу, что «совет не доказал в соответствии с необходимыми правовыми стандартами, что, будучи одним из ведущих государственных предприятий в Беларуси, заявитель представляет собой существенный источник доходов режима Лукашенко и что белорусское государство напрямую извлекает выгоду из доходов, которые тот получает».
Суд также исключил «Белшину» из списка санкций ЕС, введенных из-за военных действий на Украине, что компания также оспаривала.
На сайте компании говорится, что «Белшина» — один из крупнейших производителей шин. Она выпускает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, а также для электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.
Компания зарегистрирована в Бобруйске Могилевской области. ОАО принадлежит в том числе завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин и механический завод. Генеральный директор «Белшины» — Александр Ковалев.
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