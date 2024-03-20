Никита Мазепин назвал справедливым решение суда ЕС о снятии санкций
Российский гонщик Никита Мазепин заявил «РБК Спорт», что решение суда ЕС снять с него санкции является важной вехой, но процесс еще не завершен.
В среду стало известно, что Европейский суд постановил аннулировать санкции в отношении Мазепина, отцом которого является основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин, поскольку счел только семейные связи недостаточным основанием для ограничений.
«Я очень рад сегодняшнему решению и благодарен Европейскому суду за справедливое рассмотрение моего дела. Я понимаю, что юридический процесс снятия санкций еще не завершен, но это безусловно важная веха для меня», — сказал Мазепин.
Мазепин-младший находится под европейскими санкциями, принятыми в связи с военной операцией на Украине, с марта 2022 года. Их трижды продлевали, но суд ЕС их трижды приостанавливал с указанием, что они не должны касаться профессиональной деятельности гонщика.
В 2021 году Мазепин выступал в «Формуле-1» за Haas и стал последним в личном зачете пилотов.
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