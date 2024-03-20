Путин ответил на вопрос о реакции на украинские удары: «У нас свои планы»
Россия могла бы ответить Украине на удары по гражданской инфраструктуре тем же, но у Москвы «свои планы», заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Конечно, мы можем ответить тем же, вот тем же можем ответить: [ударить] и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал он.
Путин подчеркнул, что первичная задача заключается в обеспечении безопасности жителей. «Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. <...> Безусловно, мы будем над этим работать. <...> Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», — пообещал глава государства.
Об этом Путин говорил в контексте участившихся атак на приграничные российские регионы, в частности на Белгородскую область. В области практически ежедневно объявляют ракетную опасность, Минобороны отчитывается о сбитых дронах и ракетах. Власти региона 18 марта сообщили об 11 погибших жителях за неделю, пострадали 82 человека.
20 марта над регионом сбили 13 ракет, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire, в Белгороде перекрыли движение по одной из улиц «в связи с чрезвычайной ситуацией». Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате погиб один человек, пострадали еще двое, есть разрушения в жилых домах, детских садах и школе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину
Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые