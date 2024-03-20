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Военная операция на Украине ,  
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Путин ответил на вопрос о реакции на украинские удары: «У нас свои планы»

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин заявил, что Россия могла бы ответить на удары по гражданской инфраструктуре аналогичным образом, но «у нас свои планы». Он пообещал поддержать пострадавших от атак мирных жителей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Россия могла бы ответить Украине на удары по гражданской инфраструктуре тем же, но у Москвы «свои планы», заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Конечно, мы можем ответить тем же, вот тем же можем ответить: [ударить] и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал он.

Путин подчеркнул, что первичная задача заключается в обеспечении безопасности жителей. «Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. <...> Безусловно, мы будем над этим работать. <...> Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», — пообещал глава государства.

На инфраструктурном объекте в Белгородской области произошел взрыв
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Об этом Путин говорил в контексте участившихся атак на приграничные российские регионы, в частности на Белгородскую область. В области практически ежедневно объявляют ракетную опасность, Минобороны отчитывается о сбитых дронах и ракетах. Власти региона 18 марта сообщили об 11 погибших жителях за неделю, пострадали 82 человека.

20 марта над регионом сбили 13 ракет, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire, в Белгороде перекрыли движение по одной из улиц «в связи с чрезвычайной ситуацией». Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате погиб один человек, пострадали еще двое, есть разрушения в жилых домах, детских садах и школе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Путин ответил на вопрос о реакции на украинские удары: «У нас свои планы»
Путин ответил на вопрос о реакции на украинские удары: «У нас свои планы»

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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