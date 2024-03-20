Верховный суд США разрешил Техасу арестовывать мигрантов на границе

Закон, позволяющий правоохранителям Техаса задерживать нелегальных мигрантов на границе, был принят властями штата в прошлом году, однако против него выступили федеральные власти. Верховный суд разрешил штату применять норму

Фото: Adam Davis / EPA / ТАСС

Верховный суд США разрешил штату Техас применять новый закон, дающий полицейским право арестовывать мигрантов, нелегально пересекающих границу штата, передает The Washington Post (WP).

Закон, известный как SB4, квалифицирует незаконное пересечение границы мигрантами как преступление и позволяет правоохранителям Техаса задерживать неграждан на срок до шести месяцев и депортировать лиц без документов. Любой, обвиняемый в незаконном въезде в страну, также может быть обвинен в совершении уголовного преступления и приговорен к тюремному заключению на срок от 10 до 20 лет. Закон был принят в прошлом году, его активно лоббировал губернатор-республиканец Грег Эбботт.

Как отмечает WP, хотя эта правоохранительная роль исторически была частью контроля федерального правительства, «консервативное большинство суда» разрешило закону вступить в силу, однако его все еще можно оспорить.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон назвал постановление Верховного суда «огромной победой» и заявил, что закон штата «теперь вступил в силу». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, напротив, заявила, что администрация президента Джо Байдена принципиально не согласна с разрешением Техасу применять «вредный и неконституционный закон», который «не только сделает сообщества в Техасе менее безопасными, но также обременит правоохранительные органы, сеет хаос и замешательство на нашей южной границе».

Мексика также осудила антимиграционный закон. «Министерство иностранных дел осуждает вступление в силу закона SB4 в Техасе, целью которого является остановить поток мигрантов путем их криминализации, поощрения разлучения семей, дискриминации и расового насилия, нарушающего права мигрантов», — отметили в МИД республики.

В конце прошлого года между властями Техаса и администрацией Байдена разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. Еще весной 2021 года Эбботт инициировал не согласованную с федеральными властями операцию по предотвращению нелегального потока мигрантов и наркотиков из Мексики под кодовым названием «Одинокая звезда» (Техас называют Штатом одинокой звезды, поскольку именно она изображена на его флаге).

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Впоследствии из-за ухудшения обстановки на южной границе было установлено несколько рядов колючей проволоки на берегу реки Рио-Гранде — природного барьера между США и Мексикой. Нацгвардии Техаса и полицейским, переброшенным к границе, было разрешено арестовывать нелегальных мигрантов по обвинению в нарушении общественного порядка. Летом 2023 года на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс появилась плавучая преграда — цепь буев.

1 декабря 2023 года федеральный суд постановил убрать буи, но власти Техаса отказались подчиняться. В январе Нацгвардия и полиция штата взяли под контроль территорию парка у Игл-Пасс и перестали пропускать через нее автомобили агентов федеральной погранслужбы. Администрация направила правительству Техаса письмо, в котором потребовала незамедлительно восстановить доступ федеральных властей к этому участку границы, но власти штата снова отказались повиноваться. Верховный суд США в итоге постановил убрать заграждения и разрешить федеральным агентам перерезать проволоку на границе с Мексикой.