Медведев назвал обсуждаемым создание Техасской народной республики
Возможное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось бы нонсенсом, но сейчас же этот вопрос уже можно обсуждать. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
О возможности появления «Техасской народной республики» Медведев заявлял и ранее. Сейчас он назвал этот прогноз юмористическим.
«Теперь мы все ждем заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР — Техасской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой. Но на самом деле, если говорить серьезно, еще лет двадцать назад это показалось бы нонсенсом. <...> А сейчас это вполне обсуждаемо», — сказал зампред Совбеза (цитата по «РИА Новости»).
В последние месяцы обострился конфликт между администрацией США и властями штата Техас, которые принимали не согласованные с Вашингтоном меры, чтобы бороться с наплывом мигрантов.
В частности, на пограничной реке Рио-Гранде местные установили колючую проволоку и буи. Верховный суд США разрешил правительству демонтировать эти ограждения, но в штате не стали подчиняться этому решению.
«Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией [президента США Джо] Байдена», — пообещал губернатор штата, республиканец Грег Эбботт.
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