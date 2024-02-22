Медведев назвал обсуждаемым создание Техасской народной республики

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Возможное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось бы нонсенсом, но сейчас же этот вопрос уже можно обсуждать. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

О возможности появления «Техасской народной республики» Медведев заявлял и ранее. Сейчас он назвал этот прогноз юмористическим.

«Теперь мы все ждем заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР — Техасской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой. Но на самом деле, если говорить серьезно, еще лет двадцать назад это показалось бы нонсенсом. <...> А сейчас это вполне обсуждаемо», — сказал зампред Совбеза (цитата по «РИА Новости»).

В последние месяцы обострился конфликт между администрацией США и властями штата Техас, которые принимали не согласованные с Вашингтоном меры, чтобы бороться с наплывом мигрантов.

В частности, на пограничной реке Рио-Гранде местные установили колючую проволоку и буи. Верховный суд США разрешил правительству демонтировать эти ограждения, но в штате не стали подчиняться этому решению.

«Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией [президента США Джо] Байдена», — пообещал губернатор штата, республиканец Грег Эбботт.