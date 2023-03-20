Боррель сообщил о планах расширить фонд поддержки Украины на €3,5 млрд

Средства из Европейского фонда мира идут на военную помощь Украине и в меньшей степени — другим странам Европы и Африки. До 2027 года бюджет фонда определен в размере почти €8 млрд. Он может вырасти на €3,5 млрд, сказал Боррель

Жозеп Боррель (на экране) (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Евросоюз рассмотрит вопрос расширения Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого средства идут в том числе на военную помощь Украине, на €3,5 млрд, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Министры иностранных дел и обороны стран — членов ЕС будут обсуждать эту тему на следующей встрече в апреле, отмечает агентство.

Ранее 20 марта Евросоюз принял решение о предоставлении Украине 1 млн снарядов в течение года на сумму €1 млрд, еще столько же союз выделит на то, что пополнить свои запасы после передачи боеприпасов Киеву. Как указывал Боррель, средства на это пойдут и из ЕФМ.

Для восполнения истощенных запасов европейские страны (как минимум 18 — Франция, Германия, Чехия и другие плюс не входящая в ЕС Норвегия) прибегнут к совместным закупкам. Они будут размещать крупные объединенные заказы на снаряды различных калибров через Европейское оборонное агентство.

ЕФМ был создан в 2021 году для финансирования военных трат «с целью предотвращения конфликтов». Первоначально общий финансовый потолок фонда на период до 2027 года был установлен в размере €5,5 млрд.

В декабре прошлого года ЕС сообщил о решении увеличить этот лимит на €2 млрд, поскольку предыдущий был распределен почти на 90%. По данным на 16 марта, стоимость фонда на 2021–2027 годы — €7,9 млрд.

Средства из фонда были распределены следующим образом:

Украине — €3,6 млрд;

Грузии — €33 млн;

Молдавии — €47 млн;

Боснии и Герцеговине — €20 млн;

Северной Македонии — €9 млн;

Мозамбику — €89 млн;

Мали — €24 млн;

Нигерии — €65 млн;

Руанде — €20 млн;

Ливану — €6 млн;

Иордании — €7 млн и т.д.

Эти суммы направлены на покупку военной техники, медицинского оборудования, киберзащиту и др.