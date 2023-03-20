Боррель сообщил о планах расширить фонд поддержки Украины на €3,5 млрд
Евросоюз рассмотрит вопрос расширения Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого средства идут в том числе на военную помощь Украине, на €3,5 млрд, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Министры иностранных дел и обороны стран — членов ЕС будут обсуждать эту тему на следующей встрече в апреле, отмечает агентство.
Ранее 20 марта Евросоюз принял решение о предоставлении Украине 1 млн снарядов в течение года на сумму €1 млрд, еще столько же союз выделит на то, что пополнить свои запасы после передачи боеприпасов Киеву. Как указывал Боррель, средства на это пойдут и из ЕФМ.
Для восполнения истощенных запасов европейские страны (как минимум 18 — Франция, Германия, Чехия и другие плюс не входящая в ЕС Норвегия) прибегнут к совместным закупкам. Они будут размещать крупные объединенные заказы на снаряды различных калибров через Европейское оборонное агентство.
ЕФМ был создан в 2021 году для финансирования военных трат «с целью предотвращения конфликтов». Первоначально общий финансовый потолок фонда на период до 2027 года был установлен в размере €5,5 млрд.
В декабре прошлого года ЕС сообщил о решении увеличить этот лимит на €2 млрд, поскольку предыдущий был распределен почти на 90%. По данным на 16 марта, стоимость фонда на 2021–2027 годы — €7,9 млрд.
Средства из фонда были распределены следующим образом:
- Украине — €3,6 млрд;
- Грузии — €33 млн;
- Молдавии — €47 млн;
- Боснии и Герцеговине — €20 млн;
- Северной Македонии — €9 млн;
- Мозамбику — €89 млн;
- Мали — €24 млн;
- Нигерии — €65 млн;
- Руанде — €20 млн;
- Ливану — €6 млн;
- Иордании — €7 млн и т.д.
Эти суммы направлены на покупку военной техники, медицинского оборудования, киберзащиту и др.