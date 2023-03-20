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Генпрокуратура признала нежелательной британскую НКО из-за «русофобии»

Генпрокуратура признала нежелательным британский «Институт государственного управления»
В 2019-м признанный нежелательной организацией британский «Институт государственного управления» был атакован хакерами, по мнению Лондона, российскими. Хакеры Anonymous связывали эту организацию с «делом Скрипалей»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Британская аналитическая НКО «Институт государственного управления» (Institute for Statecraft) признана нежелательной в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство заявило, что деятельность НКО «в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации» угрожает безопасности, территориальной целостности и основам конституционного строя страны.

По данным Генпрокуратуры, «Институт государственного управления» фабриковал доказательства вмешательства России во внутренние дела стран Европы и организовывал «русофобские конференции».

НКО была основана в 2009 году в Шотландии, ее заявленные цели — продвижение образования в области государственного управления, а также содействие равенству, соблюдению прав человека и развития общества. По данным Sky News, среди ее создателей — экс-сотрудник британского Минобороны Крис Донелли.

В 2015 году институт запустил программу Integrity Initiative для противодействия «дезинформации» со стороны России, Китая и некоторых террористических группировок. В марте 2019 года стало известно, что НКО подверглась кибератаке, после чего удалила всю информацию со своего сайта (он не заполнен данными до сих пор).

По данным источников Sky News в британском правительстве, за взломом могли стоять российские спецслужбы. В Лондоне эти действия назвали ответом на обвинения в отравлении в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Согласно заявлениям Лондона, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок». Против России введены санкции из-за произошедшего. Москва отрицала причастность к произошедшему.

В январе 2019-го хакеры из группировки Anonymous опубликовали документы, из которых следует, что Донелли был «теневым руководителем» группы военной разведки, созданной в 2015 году, и в которую за несколько лет до отравления Скрипалей был нанят специалист по химическому и биологическому оружию. Кроме того, Integrity Initiative после отравления активно участвовала в информационной кампании по этой теме, следовало из документов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
нежелательные организации Генпрокуратура НКО Великобритания
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