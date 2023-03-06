Transparеncy International признали нежелательной организацией

В Генпрокуратуре считают, что международная организация вмешивается в дела России и «угрожает основам конституционного строя и безопасности» страны. Российское отделение Transparency с 2015 года признано иноагентом

Здание Генеральной прокуратуры РФ (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Генеральная прокуратура признала Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине нежелательной в России организацией, сообщается в телеграм-канале ведомства. В 2015 году Минюст внес российское отделение организации в реестр НКО-иноагентов.

«Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач», — заявляет прокуратура. Как утверждает ведомство, Transparency «формально выступает» за борьбу с коррупцией во всем мире, но на самом деле вмешивается во внутренние дела России, что «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Прокуратура передала эти данные Минюсту, чтобы тот внес Transparency в перечень нежелательных организаций. Сейчас в этом списке 75 пунктов.

РБК направил запрос в пресс-службу Transparеncy International и в «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Международное движение Transparency International было основано в 1993 году экс-директором Всемирного банка Петером Айгеном; сейчас у него открыты отделения в более чем 100 странах. Российское существует с 1999 года, оно действует как автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» («ТИ–Р»).

За время работы международная и российская организации сделали сотни исследований о ситуации с коррупцией в России, одно из последних было представлено в конце января. Их выводы не раз критиковали власти: например, в 2014 году Сергей Иванов, тогда занимавший пост главы администрации президента, говорил, что Transparency при составлении индекса восприятия коррупции обращалась «к неким экспертам», в то время как по этой теме «есть более авторитетные источники». Деятельность организации также предлагали проверить в Госдуме.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был принят в России в 2015 году. Решение о признании их таковыми принимает Генпрокуратура по согласованию с МИДом. Счета таких организаций замораживаются, а дочерние отделения закрываются. За нарушение закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наказание по ст. 284.1 УК (участие в деятельности нежелательной организации) — вплоть до четырех лет лишения свободы.