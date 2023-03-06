Transparеncy International признали нежелательной организацией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 16:10
В Кот-д'Ивуаре 21-летний футболист умер от остановки сердца во время игры Спорт, 17:44
Полиция Сингапура начала следствие в отношении Terraform Labs и До Квона Крипто, 17:43
Morgan Stanley предсказал краткосрочное ралли на фондовом рынке США Инвестиции, 17:41
Кассационный суд уточнил ответственность риелтора при срыве сделки Недвижимость, 17:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:30
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром Политика, 17:28
Внедорожник упал в озеро в Кабардино-Балкарии Общество, 17:14
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Жители Кубани получили ложные сообщения об угрозе ракетного удара Общество, 17:12
Мадрид потребовал от США вывезти зараженную плутонием землю из Паломареса Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:04
Уцелевшее при землетрясении здание в Турции разрушилось во время сноса Общество, 17:01
Хуснуллин рассказал о планах восстановления домов в новых регионах Недвижимость, 16:54
Дзюба вошел в символическую сборную тура РПЛ Спорт, 16:50
В Москве вновь появился первый компонент «Спутника V» Общество, 16:49
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Transparеncy International признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной организацией
В Генпрокуратуре считают, что международная организация вмешивается в дела России и «угрожает основам конституционного строя и безопасности» страны. Российское отделение Transparency с 2015 года признано иноагентом
Здание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Генеральная прокуратура признала Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине нежелательной в России организацией, сообщается в телеграм-канале ведомства. В 2015 году Минюст внес российское отделение организации в реестр НКО-иноагентов.

«Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач», — заявляет прокуратура. Как утверждает ведомство, Transparency «формально выступает» за борьбу с коррупцией во всем мире, но на самом деле вмешивается во внутренние дела России, что «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Прокуратура передала эти данные Минюсту, чтобы тот внес Transparency в перечень нежелательных организаций. Сейчас в этом списке 75 пунктов.

РБК направил запрос в пресс-службу Transparеncy International и в «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Международное движение Transparency International было основано в 1993 году экс-директором Всемирного банка Петером Айгеном; сейчас у него открыты отделения в более чем 100 странах. Российское существует с 1999 года, оно действует как автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» («ТИ–Р»).

За время работы международная и российская организации сделали сотни исследований о ситуации с коррупцией в России, одно из последних было представлено в конце января. Их выводы не раз критиковали власти: например, в 2014 году Сергей Иванов, тогда занимавший пост главы администрации президента, говорил, что Transparency при составлении индекса восприятия коррупции обращалась «к неким экспертам», в то время как по этой теме «есть более авторитетные источники». Деятельность организации также предлагали проверить в Госдуме.

Читайте на РБК Pro
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был принят в России в 2015 году. Решение о признании их таковыми принимает Генпрокуратура по согласованию с МИДом. Счета таких организаций замораживаются, а дочерние отделения закрываются. За нарушение закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наказание по ст. 284.1 УК (участие в деятельности нежелательной организации) — вплоть до четырех лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
Transparency International Генпрокуратура нежелательные организации
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Прокуратура признала нежелательной организацией «Форум свободной России»
Политика
Минюст внес Фонд Сахарова и «Медузу» в список нежелательных организаций
Общество
Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter