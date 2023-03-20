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Жизненный путь Си Цзиньпина в 10 цифрах

Отца арестовывали, 10 раз вступал в партию: жизненный путь Си Цзиньпина в 10 цифрах
В Москву с визитом приезжает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Рождение в семье высокопоставленного политика не обеспечило ему безоблачную судьбу. РБК собрал десять фактов о жизни Си
  • 70 лет исполнится Си Цзиньпину в этом году. Он родился 15 июня 1953 года в Пекине в семье известного революционного и политического деятеля Си Чжунсюня, занимавшего различные посты, в том числе с 1959 по 1962 год — пост заместителя председателя Госсовета КНР. Мать — Ци Синь — всю жизнь проработала в Центральной партийной школе ЦК КПК. В семье было четверо детей.

    Си Цзиньпин (в центре на первом плане) с матерью Ци Синь и отцом Си Чжунсюнем (они в центре на заднем плане), братом и сестрами, 1960 год
    Си Цзиньпин (в центре на первом плане) с матерью Ци Синь и отцом Си Чжунсюнем (они в центре на заднем плане), братом и сестрами, 1960 год (Фото: cpc.people.com.cn)

  • Почти десять лет было Си, когда в 1962 году отца арестовали, имущество конфисковали. В 1966 году он обманом вступил в отряд хунвэйбинов своей школы, хотя как сына арестованного его не должны были взять. После того как началось преследование членов семей «врагов председателя Мао», Си начали водить на допросы, а потом отправили в колонию, откуда он часто сбегал, став почти беспризорником.
  • 15 лет было Си, когда он уехал к бабушке в уездный городок Фупин провинции Шэньси.

  • В 1973 году, когда Си было 20 лет, сосланным пекинцам предложили заочно пройти вступительные экзамены в престижный столичный университет Цинхуа. Си поступил на химический факультет. В 1990-е он учился в аспирантуре того же университета на факультете гуманитарных наук по специальности «марксистская теория и идейно-политическое воспитание».

    Си Цзиньпин работает на ферме в Ниндэ, 1989 год
    Си Цзиньпин работает на ферме в Ниндэ, 1989 год (Фото: cpc.people.com.cn)

  • Десять попыток предпринял Си для поступления в Компартию.
  • 17 лет проработал Си Цзиньпин в приморской провинции Фуцзян, соседствующей через пролив с Тайванем. Начал работать он в 1985 году в старинном городе Сямэнь, где заработала и активно развивалась при Си одна из первых в стране свободных экономических зон. Работал он и в одном из беднейших округов провинции — Ниндэ, и в провинциальной столице Фучжоу.
  • Восемь месяцев проработал Си в Шанхае с марта по октябрь 2007 года, после чего ушел в отставку, чтобы начать последний этап движения к посту председателя КНР. В марте 2008 года он стал заместителем председателя КНР, а в марте 2013 года — председателем. Сейчас в окружении Си немало тех, с кем он работал в Фуцзяне и Шанхае.
  • Три срока — 10 марта Си Цзиньпин был в третий раз переизбран председателем КНР. Для того чтобы сломать заведенный Дэн Сяопином порядок ротации руководства страны, пришлось менять Конституцию, что было сделано в 2018 году.

  • Си Цзиньпин женат вторым браком. Первой женой была Кэ Линлин, дочь высокопоставленного дипломата, ставшего послом КНР в Великобритании. Жена настаивала на совместном отъезде в Лондон, но Си отказался, и пара развелась. Во второй раз Си женился в 1987 году на звезде китайской эстрады, солистке ансамбля песни и пляски Народно-освободительной армии Китая Пэн Лиюань. После того как Си стал председателем КНР, она почти перестала выступать, стала начальником армейской Академии искусств.

    Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань
    Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

  • Один ребенок — дочь — родилась в браке Си и Пэн в 1992 году, девочку назвали Си Минцзэ. Высшее образование она получила в Гарвардском университете в США, ведет непубличный образ жизни.
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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
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