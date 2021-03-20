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Политика ,  
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Бывшего премьера Белоруссии выдвинули в набсовет российского банка

Сергей Румас занимал пост премьера Белоруссии с августа 2018 года, летом 2020-го он ушел в отставку. В начале февраля белорусские СМИ писали о задержании Румаса, однако его супруга сообщила, что он находится в Лондоне
Россельхозбанк RU000A0JXUC1

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка, соответствующее распоряжение правительства (.pdf) опубликовано на портале правовой информации.

В документе Румас указан как председатель наблюдательного совета Минского транспортного завода (МТЗ). Он возглавил набсовет в марте 2019-го, когда занимал должность премьера.

Как пишет Tut.by, Румаса внесли в список кандидатов в набсовет Россельхозбанка в конце прошлого года, когда он де-юре руководил набсоветом МТЗ. В январе совет министров Белоруссии назначил представителем государства на МТЗ вице-премьера Юрия Назарова.

Всего в набсовет Россельхозбанка входят восемь человек. Согласно распоряжению правительства, его состав предлагается обновить наполовину. В новый список не вошли председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, экс-губернатор Курганской области и советник главы РСХБ Олег Богомолов, а также замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

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Политика
Сергей Румас

На их места вместе с Румасом выдвинуты замминистра финансов Ирина Окладникова, глава секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко Надежда Самойлова и гендиректор «Объединенной зерновой компании» Дмитрий Сергеев.

Румас был премьер-министром Белоруссии с августа 2018 года. На этой должности он сменил Андрея Кобякова, который возглавлял правительство с декабря 2014-го. В июне 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил Румаса в отставку, на его место пришел Роман Головченко. Тогда Лукашенко говорил, что Румас «хочет заниматься бизнесом».

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В феврале жена Румаса Жанна сообщила, что он находится в Лондоне. Так она прокомментировала данные Telegram-канала Nexta о том, что экс-премьер задержан в Минске и «есть информация, что он проходит фигурантом по коррупционному делу Белагропромбанка», который Румас возглавлял более десяти лет назад.
 

Автор
Наталия Анисимова
Белоруссия Россельхозбанк Сергей Румас
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