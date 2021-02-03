Жена экс-премьера Белоруссии сообщила о его отъезде из страны

Экс-премьер Белоруссии Сергей Румас, правительство которого было отправлено в отставку в июне 2020 года, сейчас находится за пределами страны, сообщила его супруга Жанна Румас изданию Tut.by.

Такой комментарий она дала на фоне данных собеседников Tut.by о допросах группы бывших и действующих банкиров, а также представителей коммерческих структур силовиками. По данным источников издания, на беседе в правоохранительных органах были «банкир Геннадий Сысоевв (в последнее время он был и. о. директора ОАО «Белорусская лесная компания»), топ-менеджеры Белагропромбанка и представители коммерческих структур», а речь шла «о каких-то коррупционных делах».

Собеседники указали, что дело касается экс-премьера Румаса, который возглавлял Белагропромбанк более десяти лет назад, а в 2012—2018 годах был председателем правления Банка развития.

«Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси», — сказала Tut.by Жанна Румас, отказавшись от других комментариев отказалась.

РБК обратился за комментарием к начальнику пресс-службы МВД Белоруссии Ольге Чемодановой.