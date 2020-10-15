Эксперты оценили ущерб для России и рубля от торговых войн США и Китая

Последствия противостояния США и Китая представляют для Москвы новую экономическую угрозу, предупреждают в РСМД. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики

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Почему конфликт США и КНР представляет угрозу для России

Если противостояние двух держав будет набирать обороты, то это несет в себе риски для мировой стабильности и представляет потенциальную экономическую угрозу для России. Об этом говорится в аналитическом докладе Российского совета по международным делам (РСМД; есть в распоряжении РБК).

Санкционное давление США и Евросоюза на Россию прошло практически незамеченным с точки зрения глобальной хозяйственной системы, но последствия противостояния двух крупнейших экономик мира представляют для Москвы серьезную проблему, предупреждают авторы. Главный фактор риска — усиление давления на глобальный сырьевой рынок из-за замедления роста китайской экономики, считают в РСМД. «Это чревато не только сокращением бюджетных поступлений и ресурсов для развития [...], но и нарастанием волатильности валютного курса рубля, в начале 2020 года уже показавшего одну из самых низких среди мировых валют степеней устойчивости к негативным импульсам с мировых рынков», — отмечается в докладе. В частности, падение мировых цен на сырье может ударить по окупаемости таких проектов, как газопровод «Сила Сибири», поясняет автор доклада Сергей Афонцев.

Обострение конфликта США и Китая также может привести к оттоку капиталов с развивающихся рынков. С начала года рубль стал наименее устойчивой валютой среди развивающихся рынков после турецкой лиры, упав на 15% по сравнению с долларом.