Дипмиссии США во всем мире прекратили выдачу виз

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
Минфин США продлил срок завершения сделок с группой ГАЗ Политика, 20:53 В Москве на 30% упало количество поездок на метро Общество, 20:47 S7 не стала брать на работу уже обученных бортпроводников из-за вируса Бизнес, 20:33 «Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов Общество, 20:32 Минспорта рекомендовало расширить ограничения на занятия на спортшколы Спорт, 20:14 Захарова назвала число ожидающих решения вопроса с возвращением россиян Общество, 20:05 «Аэрофлот» расторг все рекламные контракты со СМИ Бизнес, 20:01 СМИ узнали о сохранении Знарком поста главного тренера «Спартака» Спорт, 19:58 Перенесенный из-за вируса чемпионат Европы сохранит название Евро-2020 Спорт, 19:49 В Москве откроют девять лабораторий для проверки на коронавирус Общество, 19:49 Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Финансы, 19:43 Авиакомпания «Победа» вывезла всех клиентов из Черногории Общество, 19:39 Дипмиссии США во всем мире прекратили выдачу виз Политика, 19:30 Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку Финансы, 19:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дипмиссии США во всем мире прекратили выдачу виз

Посольства и консульства по всему миру отменяют все собеседования с претендентами на получение обычных иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Государственный департамент США объявил о прекращении выдачи виз и рассмотрении заявок на их получение во всех посольствах и консульствах страны. В сообщении ведомства такое решение объясняется пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Госдепе пояснили, что посольства и консульства по всему миру отменяют все собеседования с претендентами на получение обычных иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта, однако при наличии у них возможностей могут продолжать рассматривать заявки на получение виз в срочном порядке. Лицам, нуждающимся в безотлагательном получении американской визы, рекомендуется обращаться в посольство с просьбой о ее выдачи в экстренном порядке.

«Наши зарубежные представительства возобновят оказание обычных визовых услуг так скоро, как только это будет возможно, однако конкретную дату сообщить пока невозможно», — пояснил Госдеп.

При этом в ведомстве заверили, что изменения в порядке выдачи виз не коснутся тех, кто может въезжать в США в безвизовом порядке. В сообщении Госдепа отмечается также, что, несмотря на отмену всех ранее назначенных собеседований, уже уплаченный визовый сбор не пропадет и будет считаться действительным в течение года с момента оплаты для получения визы в дипмиссии той страны, где он был внесен.

Карантин из-за коронавируса в США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

18 марта посольство США в Москве объявило, что визовые услуги будут оказываться только в связи с с экстренными ситуациями. Этот же порядок распространяется на генконсульство США в Екатеринбурге и консульское агентство на Сахалине, работа генконсульства США во Владивостоке временно приостановлена.

«Проведение собеседований для получения визы США отменяется на ближайшее время. Мы возобновим оказание визовых услуг, как только это будет возможно, но в настоящее время мы не может назвать конкретную дату», — отмечалось в сообщении дипмиссии.

В связи с необходимостью долго ждать записи на собеседование в посольство США в Москве россияне нередко получали визы в американских дипмиссиях в соседних странах — Польше, странах Прибалтики, Армении (пользовалась особой популярностью в связи с тем, что въехать в страну, чтобы сдать загранпаспорт в посольство, выехать обратно и потом вернуться за визой можно было по внутреннему российскому паспорту). Однако из-за пандемии COVID-19 виза-туры стали невозможными: большинство стран уже полностью закрыли свои границы или существенно ограничили въезд. Однако разъяснение Госдепа успокоит хотя бы тех, кто уже уплатил визовый сбор.

Автор: Евгений Калюков
Теги: США, виза в США, Госдепартамент США
Материалы по теме
МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России
Общество
Небензя сообщил о невыдаче визы США еще одному российскому дипломату
Политика
Число зараженных коронавирусом в Москве выросло до 131
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter