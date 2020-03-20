Дипмиссии США во всем мире прекратили выдачу виз

Посольства и консульства по всему миру отменяют все собеседования с претендентами на получение обычных иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта

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Государственный департамент США объявил о прекращении выдачи виз и рассмотрении заявок на их получение во всех посольствах и консульствах страны. В сообщении ведомства такое решение объясняется пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Госдепе пояснили, что посольства и консульства по всему миру отменяют все собеседования с претендентами на получение обычных иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта, однако при наличии у них возможностей могут продолжать рассматривать заявки на получение виз в срочном порядке. Лицам, нуждающимся в безотлагательном получении американской визы, рекомендуется обращаться в посольство с просьбой о ее выдачи в экстренном порядке.

«Наши зарубежные представительства возобновят оказание обычных визовых услуг так скоро, как только это будет возможно, однако конкретную дату сообщить пока невозможно», — пояснил Госдеп.

При этом в ведомстве заверили, что изменения в порядке выдачи виз не коснутся тех, кто может въезжать в США в безвизовом порядке. В сообщении Госдепа отмечается также, что, несмотря на отмену всех ранее назначенных собеседований, уже уплаченный визовый сбор не пропадет и будет считаться действительным в течение года с момента оплаты для получения визы в дипмиссии той страны, где он был внесен.