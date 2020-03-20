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Политика ,  
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Польское СМИ сообщило о желании жителей «присоединить» Калининград

Читатели польской газеты Wyborcza усмотрели в закрытии Россией границ с Польшей возможность присоединить Калининградскую область. Об этом говорится в статье издания, посвященной ситуации во время эпидемии в российском городе.

В частности, речь идет о публикации под названием «Коронавирус отсекает Калининградскую область», в которой говорится об оказавшемся в изоляции регионе. Автор статьи утверждает, что жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, однако после закрытия границ на фоне эпидемии они были лишены такой возможности.

Комментируя публикацию, польские читатели предложили «забрать Калининградскую область себе».

Материал дополняется

Теги: Польша, Калининград, коронавирус
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