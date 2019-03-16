Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Киеву за ущерб Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что иск к Киеву за ущерб из-за нахождения полуострова в составе Украины имеет правовые перспективы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главы Крыма.

«На уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов. Механизм изучим, думаю, быстро, в течение месяца, приступим к подсчету ущерба», — сказал он. По словам Аксенова, подобной практики еще не было, однако правовые перспективы у иска есть.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за «страшный период», когда Крым находился в ее составе. «Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно», — сказал Володин. По его словам, были нарушены основополагающие права, в том числе право на язык и образование на родном языке. Он указал, что правовые основы для действий властей, упразднивших в 1990-е годы пост президента Республики Крым и ее Конституцию, отсутствовали. В связи с этим он предложил посчитать потери региона от политики Киева.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, на котором большинство граждан проголосовали за присоединение к России. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров временно оккупированным.