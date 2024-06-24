Власти ЮАР договорились сформировать правительство из десяти партий

После того, как впервые за 30 лет правящий в ЮАР «Африканский национальный конгресс» утратил большинство в парламенте, ему пришлось договариваться с другими партиями о создании правительства

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Политические силы Южно-Африканской Республики (ЮАР) договорились о том, каким будет правительство национального единства: в него вошли десять партий из 18, которые получили места в нижней палате парламента. Об этом сообщает правящее в стране движение «Африканский национальный конгресс».

Всеобщие выборы в ЮАР прошли 29 мая. На них избирали депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) и местных парламентов всех девяти провинций страны. Голосование было принципиально, так как от него зависело, каким будет правительство ЮАР и кто станет ее президентом. На этих выборах впервые за 30 лет партия «Африканский национальный конгресс», которая в 1994 году свергла апартеид и с тех пор правила безраздельно, утратила абсолютное большинство: она набрала 40,1% голосов и получила 159 мест в парламенте из 400. Далее голоса распределились так:

главная оппозиционная сила «Демократический альянс» — 21,8% и 87 мест;

созданная в 2023 году «Умконто ве сизве» (названа в честь боевого крыла АНК, в переводе с зулусского языка — «Копье нации») во главе со скандальным бывшим президентом Джейкобом Зумой, которому грозит тюрьма по коррупционным делам, — 14,5% и 58 мест;

крайне левые «Борцы за экономическую свободу» — 9,5% и 39 мест;

правая «Партия свободы Инката» — 3,8% и 17 мест.

По итогам выборов президент ЮАР Сирил Рамафоса пошел на второй срок — возглавлять республику он будет еще пять лет.

Как сообщает Bloomberg, в минувшие выходные, 22–23 июня, к правительственной коалиции под эгидой АНК присоединилась партия «Аль-Джама-а», которая представляет мусульманскую общину, и получила два места в Нацассамблее. Всего коалиции принадлежит 287 мест в парламенте. Примечательно, что к ней присоединилась главная оппозиционная партия — «Демократический альянс». При этом в нее не вошли «Борцы за экономическую свободу» и «Умконто ве сизве».

По заявлению АНК, он продолжает взаимодействовать с партиями, которые в правительство национального единства не вошли, и изучает варианты сотрудничества с ними с тем, чтобы построить «единую, нерасовую, несексистскую, демократическую и процветающую Южную Африку».