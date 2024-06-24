 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти ЮАР договорились сформировать правительство из десяти партий

В ЮАР десять партий сформировали коалиционное правительство
После того, как впервые за 30 лет правящий в ЮАР «Африканский национальный конгресс» утратил большинство в парламенте, ему пришлось договариваться с другими партиями о создании правительства
Фото: Nic Bothma / Reuters
Фото: Nic Bothma / Reuters

Политические силы Южно-Африканской Республики (ЮАР) договорились о том, каким будет правительство национального единства: в него вошли десять партий из 18, которые получили места в нижней палате парламента. Об этом сообщает правящее в стране движение «Африканский национальный конгресс».

Всеобщие выборы в ЮАР прошли 29 мая. На них избирали депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) и местных парламентов всех девяти провинций страны. Голосование было принципиально, так как от него зависело, каким будет правительство ЮАР и кто станет ее президентом. На этих выборах впервые за 30 лет партия «Африканский национальный конгресс», которая в 1994 году свергла апартеид и с тех пор правила безраздельно, утратила абсолютное большинство: она набрала 40,1% голосов и получила 159 мест в парламенте из 400. Далее голоса распределились так:

  • главная оппозиционная сила «Демократический альянс» — 21,8% и 87 мест;
  • созданная в 2023 году «Умконто ве сизве» (названа в честь боевого крыла АНК, в переводе с зулусского языка — «Копье нации») во главе со скандальным бывшим президентом Джейкобом Зумой, которому грозит тюрьма по коррупционным делам, — 14,5% и 58 мест;
  • крайне левые «Борцы за экономическую свободу» — 9,5% и 39 мест;
  • правая «Партия свободы Инката» — 3,8% и 17 мест.

По итогам выборов президент ЮАР Сирил Рамафоса пошел на второй срок — возглавлять республику он будет еще пять лет.

Как сообщает Bloomberg, в минувшие выходные, 22–23 июня, к правительственной коалиции под эгидой АНК присоединилась партия «Аль-Джама-а», которая представляет мусульманскую общину, и получила два места в Нацассамблее. Всего коалиции принадлежит 287 мест в парламенте. Примечательно, что к ней присоединилась главная оппозиционная партия — «Демократический альянс». При этом в нее не вошли «Борцы за экономическую свободу» и «Умконто ве сизве».

По заявлению АНК, он продолжает взаимодействовать с партиями, которые в правительство национального единства не вошли, и изучает варианты сотрудничества с ними с тем, чтобы построить «единую, нерасовую, несексистскую, демократическую и процветающую Южную Африку».

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ЮАР Сирил Рамафоса
Материалы по теме
Путин по телефону поздравил Рамафосу с переизбранием президентом ЮАР
Политика
Изменят ли итоги выборов в ЮАР ее отношения с Россией
Политика
Почему нынешние выборы в ЮАР называют самыми важными за последние 30 лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали Политика, 12:02
Кафельников назвал смерть Анны Дмитриевой большой утратой Спорт, 11:59
«Сбер» оштрафовали на ₽500 тыс. за ненадлежащую рекламу о вкладе Финансы, 11:54
Второго фигуранта дела о мошенничестве в ликвидации шахт отправили в СИЗО Общество, 11:49
Акции АЛРОСА подскочили более чем на 3% на новостях о ввозе алмазов в ЕС Инвестиции, 11:48
Открыть бизнес в Индонезии легко. Где скрыты главные расходы Pro, 11:48
Более 20 пострадавших в Севастополе перевезут в Москву Политика, 11:45
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Эксперты предсказали биткоину падение до $50 тыс. Крипто, 11:42
В Дагестане показали фотографии погибших полицейских Политика, 11:34
Меликов приехал в атакованные боевиками церковь и синагогу в Дербенте Политика, 11:31
Человеческая поддержка и новые ИТ-решения: как экономить на командировках РБК и Millennium, 11:31
Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери» в ЕС Политика, 11:26
Мультфильм «Головоломка 2» стал самым кассовым фильмом 2024 года Life, 11:26
Перевозчик отменил сбор за возврат билетов в Крым с 24 по 26 июня Общество, 11:21