Как конспиролог и ВИЧ-диссидент стал новым министром здравоохранения США

Сенат одобрил назначение на пост министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, противника вакцинации и сторонника конспирологических теорий о вреде WiFi и 5G. Подробнее о нем и его взглядах — в материале РБК

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Как прошло назначение Кеннеди-младшего

13 февраля сенат США проголосовал за утверждение Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Его кандидатура оказалась одной из самых спорных в администрации Дональда Трампа — конкуренцию племяннику 35-го президента США Джона Кеннеди составили разве что претендент на пост генерального прокурора Мэтт Гетц, заподозренный в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетней (в итоге эту должность заняла Пэм Бонди), и министр обороны Пит Хегсет, которого обвиняли в злоупотреблении спиртным, внебрачных связях и расточительстве.

Слушания по кандидатуре Кеннеди-младшего проходили в двух комитетах — финансов и по вопросам здравоохранения, образования и труда, зотяголосовать должен быть только первый. В центре внимания сенаторов оказались многочисленные антинаучные заявления и конспирологические теории, продвигаемые политиком, — особенно те, что касались здравоохранения. Член комитета демократ Рон Уайден привел коллегам следующую статистику: лишь за последние четыре года Кеннеди-младший 114 раз негативно высказался о вакцинации, причем в 36 случаях провел прямую связь между детскими прививками и аутизмом. «Назначение Роберта Кеннеди министром здравоохранения и социальных служб стало бы серьезной угрозой здоровью американского народа», — предостерег он.

Сомнения терзали и однопартийцев Трампа, включая Билла Кэссиди, сенатора от Луизианы, дипломированного врача. Он признался, что у него серьезные опасения по поводу предложенной кандидатуры, и обстоятельно расспрашивал Кеннеди-младшего о его взглядах на вакцинацию. На заседании 30 января сенатор, состоящий в обоих профильных комитетах, рассказал историю своей 18-летней пациентки, которой понадобилась пересадка печени, — сложнейшей операции можно было бы избежать, если бы она в свое время сделала прививку от гепатита B.

«Меня беспокоит, что вы в прошлом подрывали доверие к вакцинам необоснованными или вводящими в заблуждение аргументами. Могу ли я верить, что это уже в прошлом? Может ли новая информация изменить ваше мнение или вы будете искать только такие, которые укладываются в ваши уже сложившиеся взгляды?» — обратился Кэссиди к Кеннеди. Тот ответил, что признает свою неправоту, если ему предоставят соответствующие научные данные. Кандидат в министры также продолжил настаивать на другом своем спорном предложении — что у афроамериканцев должен быть отличный от белых график вакцинации.

Голос бывшего гастроэнтеролога должен был стать решающим, и сенатор столкнулся с мощным давлением с обеих сторон, причем отказ поддержать ставленника Трампа мог стоить ему сенаторского кресла, утверждал CNN. 4 февраля комитет по финансам все же поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего 14 голосами против 13. «За» проголосовали только республиканцы, включая Кэссиди, который выразил надежду на «отличные рабочие отношения, которые помогут нам снова сделать Америку здоровой». Сенатор пояснил, что новая администрация заверила его, что Кеннеди не станет разрушать национальную систему вакцинации или менять госполитику в ее отношении.

13 февраля назначение Кеннеди министром здравоохранения было одобрено 52 голосами против 48. Его кандидатуру не поддержали все сенаторы-демократы и независимые политики, а также Митч Макконелл, который почти 20 лет возглавлял фракцию республиканцев в верхней палате конгресса, но оставил этот пост в ноябре 2024 года.

На президентских выборах 2024 года Роберт Кеннеди-младший поначалу баллотировался как независимый кандидат, но в конце августа сообщил о решении приостановить свою кампанию в штатах, где ожидалась наиболее напряженная борьба между претендентами от Демократической и Республиканской партий. Сразу же после этого заявления он выступил на митинге Дональда Трампа и призвал свой электорат отдать голос за республиканца. В благодарность Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения, заявив, что тот поможет стране справиться с «эпидемией хронических заболеваний» и будет вести борьбу с негативным влиянием фармацевтических компаний и химической индустрии.

Какими скандальными высказываниями известен новый министр здравоохранения

Кеннеди не только утверждал, что вакцинация приводит к развитию у детей аутизма, но и заявлял, что фармкомпании якобы специально добавляют в препараты опасные для здоровья токсины, чтобы повысить их эффективность. «Никто не может сказать вам, каковы побочные эффекты любой вакцины. Поэтому любой, кто говорит, что они безопасны и эффективны, говорит неправду, потому что они не могут сказать вам этого, основываясь на научных данных», — утверждал он в 2019 году.

Кеннеди-младший известен не только как антипрививочник, но и как ВИЧ-диссидент. Вопреки многочисленным научным доказательствам он утверждал, что вирус не единственная причина СПИДа и что заболевание якобы может развиться вследствие употребления наркотиков. Он также заявлял, что болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) — это биологическое оружие военного назначения, а атразин, использующийся для борьбы с сорняками, якобы может «химически кастрировать и насильственно феминизировать» лягушек и, вероятно, людей. «Я думаю, что мы недооцениваем связь между воздействием химических веществ и многими проблемами, которые мы наблюдаем у детей, и особенно у мальчиков, в том числе сексуальной дисфорией (имеется виду гендерная дисфория — диагноз, который в США считают показанием для смены пола. — РБК)», — заявил Кеннеди в интервью в 2023 году. Новый министр здравоохранения также утверждал, что WiFi и 5G якобы могут вызвать рак, а антидепрессант «прозак» может быть драйвером школьных шутингов в США.

Кеннеди-младший крайне скептически отнесся и к опасности пандемии COVID-19, заявляя, что американские власти раздули проблему, чтобы навязать населению вакцины. По его словам, заболеванию были наиболее подвержены белые и темнокожие люди, тогда как ашкеназские евреи и китайцы обладали более сильным иммунитетом. Политик также утверждал, что США якобы вложили миллионы долларов в разработку микробов, которые «атакуют» людей определенной национальности и что с этой целью лаборатории на Украине якобы собирали образцы ДНК граждан России и Китая.

Биография Кеннеди-младшего в целом богата на скандальные факты. После гибели отца Роберта Кеннеди, генерального прокурора США в период президентства Джона Кеннеди, он пристрастился к наркотикам, и в 1970 году получил свой первый условный срок за хранение марихуаны. В 1983 году был пойман с героином, за что был вновь приговорен к условному сроку и исправительным работам, на которые был направлен в некоммерческую организацию, занимавшуюся очисткой реки Гудзон. В результате он заинтересовался экологической повесткой и впоследствии открыл собственную НПО «Альянс хранителей воды» (Waterkeeper Alliance).

Однако в последние годы Кеннеди-младший стал прежде всего известен как сторонник конспирологические теорий, в том числе касающихся его собственной семьи. В частности, он настаивал на непричастности палестинца Серхана Серхана к убийству его отца, а также утверждал, что за гибелью дяди стоит ЦРУ. Также известны его экстравагантные выходки разных лет. В 2012 году дочь Кеннеди-младшего Кэтлин рассказала журналистам, что в 1994 году отец бензопилой отрезал голову киту, выбросившемуся на берег, прицепил ее к крыше семейного минивэна и пять часов вез домой, в город Маунт Киско (штат Нью-Йорк). А в 2014 году Кеннеди подбросил в Центральный парк Нью-Йорка найденную им тушку медвежонка и старый велосипед — чтобы все выглядело так, будто животное погибло в результате наезда велосипедиста.

Несмотря на все эти скандальные эпизоды, а также проблемы со здоровьем (памятью, сердечно-сосудистой системой и др.), Кеннеди-младший стал лидером популярного движения «Сделаем Америку снова здоровой» (англ. Make America Healthy Again, MAHA), которое выступает за правильное питание и пользуется поддержкой американских матерей.