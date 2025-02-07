Почему оспорен запрет Трампа на выдачу гражданства США по праву рождения

Почему оспорен запрет Трампа на выдачу гражданства США по праву рожденияПротив выступили 22 штата, команда президента готовится к борьбе в Верховном суде
6 февраля уже второй по счету федеральный судья постановил приостановить действие запрета на предоставление американского гражданства по праву рождения, введенного указом президента Дональда Трампа. 7 и 10 февраля в Массачусетсе и Нью-Гемпшире состоятся судебные слушания по двум аналогичным искам, поданным властями 18 штатов и правозащитниками. Они настаивают на том, что президентский указ противоречит Конституции США и может привести к образованию в стране большой группы населения, не имеющей вообще никакого гражданства. Министерство юстиции, возглавляемое сторонницей Трампа Пэм Бонди, уже подало апелляцию и готовится к затяжным судебным баталиям.
Кого затрагивает запрет на выдачу гражданства по праву рождения
20 января, в свой первый день в Белом доме, Трамп подписал указ, озаглавленный «Защита смысла и ценности американского гражданства», которым ограничил автоматическую выдачу американского паспорта по праву рождения (jus soli, лат. «право земли»). В первую очередь запрет нацелен на борьбу с нелегальной миграцией, которая стала одним из основных приоритетов новой администрации. Согласно указу, рожденный на территории США ребенок не сможет претендовать на американское гражданство в случае, если его мать находилась в Соединенных Штатах незаконно, а его отец не был американским гражданином или не проживал в США на постоянной основе и на законных основаниях (например, по рабочей визе или грин-карте).
Еще в 2015 году Трамп, тогда впервые баллотировавшийся в президенты, утверждал, что jus soli в его текущем виде стало «самым сильным магнитом для нелегальной иммиграции». Сторонники более жесткой миграционной политики отмечают, что беременные женщины-иностранки часто незаконно пересекают американскую границу, чтобы родить ребенка в США и получить возможность обосноваться в стране.
По состоянию на 2023 год 26% рожденных в США детей в возрасте до 18 лет имеют по меньшей мере одного родителя-иммигранта, следует из статистики, собранной вашингтонским Институтом миграционной политики. В 1990-м их доля была вдвое меньше — 13%. При этом иммигранты все более склонны рожать в США — доля рожденных в таких семьях в Америке детей выросла с 77 до 86% с 1990-го до 2023-го.
Согласно данным американского Национального центра статистики здравоохранения, с 2013 по 2024 год у матерей-иностранок ежегодно рождались в среднем 860 тыс. младенцев. При этом Центр иммиграционных исследований подсчитал, что в 2023 году в семьях нелегальных иммигрантов родились 225–250 тыс. детей, то есть на них пришлось порядка 7% от общего числа рожденных в США.
Указ затрагивает также детей, мать которых приехала в США по студенческой, рабочей или туристической визе, а отец не был американским гражданином и не проживал в Соединенных Штатах на постоянной основе. Еще в 2020 году Трамп запретил выдавать визы женщинам, направляющимся в США с целью родить ребенка, хотя лазейки оставались (в частности, беременным женщинам не воспрещалось приезжать в США по семейной или рабочей визе). Новый указ фактически лишает смысла «родильный туризм» в Соединенные Штаты.
Гражданство по праву рождения предоставляется практически во всех странах Западного полушария, а вот в Восточном полушарии подобная практика почти отсутствует. По данным Центрального разведывательного управления (ЦРУ), помимо США, jus soli действует в 37 странах: Антигуа и Барбуде, Аргентине, Азербайджане, Барбадосе, Белизе, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Доминикане, Гайане, Гамбии, Гватемале, Гвинее-Бисау, Гондурасе, Гренаде, Канаде, Коста-Рике, Кубе, Лесото, Маврикии, Мексике, Непале, Никарагуа, Пакистане, Панаме, Парагвае, Перу, Сальвадоре, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Тринидаде и Тобаго, Тувалу, Уругвае, Чили, Эквадоре и Ямайке.
Почему почти половина штатов посчитала указ Трампа незаконным
К настоящему времени подано уже пять исков, оспаривающих указ Трампа относительно jus soli. 23 января в Сиэтле был рассмотрен первый из них, поданный четырьмя подконтрольными демократам штатами — Аризоной, Вашингтоном, Иллинойсом и Орегоном (его объединили с иском Северо-Западного проекта по защите прав иммигрантов). Окружной судья США Джон Коэнор встал на сторону истцов и приостановил действие запрета на 14 дней, охарактеризовав его как «вопиюще неконституционный».
4 февраля окружной судья штата Мэриленд Дебора Бордман, которая рассматривает иск пяти беременных женщин, чьи дети в результате указа будут лишены гражданства США, выпустила постановление о наложении предварительного общенационального запрета на исполнение указа Трампа на неопределенный срок. Вслед за ней 5 февраля такое же постановление издал Коэнор. «Становится все более очевидным, что для нашего президента верховенство закона является всего лишь препятствием на пути к достижению его политических целей», — заявил судья.
8 февраля в Массачусетсе состоится судебное слушание еще по одному иску. Он подан 18 штатами, округом Колумбия (официальное название столицы Вашингтона) и Сан-Франциско. 10 февраля в Нью-Гемпшире будет рассмотрен иск Американского союза защиты гражданских свобод.
Противники указа считают, что вводимые Трампом ограничения являются прямым нарушением Конституции США, гарантирующей предоставление гражданства по праву рождения без каких-либо ограничений. Еще в 1868 году, после завершения Гражданской войны, конгресс ратифицировал 14-ю поправку к Конституции, призванную урегулировать вопрос гражданства освобожденных темнокожих рабов, рожденных на территории США. В ней говорится, что «все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают».
В 1898 году Верховный суд США постановил, что это положение распространяется и на детей иммигрантов. На сайте Национального конституционного центра США отмечается, что уточняющая формулировка «подчиненные их юрисдикции» в тексте поправки предполагает только два исключения из правила автоматического предоставления гражданства — это дети, рожденные от иностранных врагов в условиях враждебной оккупации, и дети дипломатических представителей иностранного государства. Трамп же настаивает, что формулировка «подчиненные их юрисдикции» как раз и выводит из-под действия поправки детей, чьи родители находятся в США незаконно или по неиммиграционным визам.
Критики президента США отмечают, что он не обладает полномочиями для того, чтобы единолично изменить трактовку 14-й поправки. «Текст 14-й поправки ясен. Для изменения [оснований для предоставления] гражданства по праву рождения потребуется согласие двух третей конгресса, а затем ратификация как минимум 38 штатами», — говорится на сайте Демократического центра Соединенных Штатов (States United Democracy Center). Эта некоммерческая организация, которая позиционирует себя как беспартийную, также подчеркивает, что запрет приведет к тому, что миллионы детей лишатся доступа к программам питания и здравоохранения, которые доступны для граждан США, и местным властям придется преодолеть множество бюрократических препон, чтобы распространить их и на детей, которые будут лишены гражданства по праву рождения.
Кроме того, в ряде случаев дети нелегальных иммигрантов могут быть лишены возможности получить любое гражданство. Особенно это касается детей выходцев из Венесуэлы, которая разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году. Как следствие, в Соединенных Штатах нет венесуэльского посольства или консульства, где дети мигрантов могли бы получить гражданство, а на поездку на родину с этой целью у их родителей нередко нет средств, отмечает NBC со ссылкой на юристов истцов по делу, которое рассматривают в Сиэтле. Под угрозой также дети беженцев и получателей политического убежища родом из Китая и Афганистана.
Еще один аргумент против — тот факт, что даже нелегальные мигранты обязаны платить налоги, соблюдать американские законы и вставать на воинский учет. «Со стороны ответчиков является явным абсурдом утверждать, что человек, который может быть призван в армию и вынужден сражаться за эту страну, не подпадает под ее юрисдикцию», — говорит юридический директор Северо-Западного проекта по защите прав иммигрантов Мэтт Адамс.
Вечером 6 февраля Минюст США подал апелляцию на решение Коэнора в 9-й окружной апелляционный суд США, но пока не отреагировал на постановление Бордман. С высокой долей вероятности вопрос предоставления гражданства по праву рождения дойдет до рассмотрения в Верховном суде, где перевес у консерваторов, что, впрочем, не гарантирует успех команде Трампа.
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