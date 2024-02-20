Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за педофилами

Депутаты одобрили в первом чтении запрет для осужденных за педофилию на посещение детских организаций. Действующее законодательство подразумевает запрет на выезд за установленные судом территории и обязательную явку в органы МВД

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Госдума одобрила в первом чтении запрет для осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних на посещение образовательных, спортивных, оздоровительных объектов, а также организаций детского отдыха, говорится на сайте законодательного органа.

Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму в декабре 2023 года. Инициатива подразумевает дополнения к закону «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Тем, кто имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетнего, предлагают запретить посещать образовательные организации, связанные с воспитанием и обучением детей, объекты (территории), предназначенные для организации их отдыха и оздоровления, а также объекты с открытой детской игровой и спортивной инфраструктурой.

В пояснительной записке отмечается рост числа осужденных за подобные преступления в последнее время: 7069 человек в 2019 году, 7069 — в 2020-м, 7212 — в 2021-м, 7426 — в 2022-м и 7435 — за шесть месяцев 2023 года.

«Положения законопроекта основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите государственных и общественных интересов от преступных посягательств», — говорится в пояснительной записке.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает важным ввод административного ограничения для профилактики преступлений против половой неприкосновенности детей. Он думает, что эта инициатива «окажет свое воздействие» на их сокращение.

Согласно действующему законодательству, осужденным за педофилию запрещен выезд за установленные судом территории, они также обязаны являться в орган внутренних дел от одного до четырех раз в месяц. «Иные ограничения судом устанавливаются только при наличии обоснованных исковых требований», — говорится в пояснительной записке. В законопроекте также отмечается, что введение дополнительных ограничений возможно после совершения осужденным двух и более административных правонарушений.

Реализация этого законопроекта не повлечет роста административной нагрузки, а также не потребует увеличения штатной численности сотрудников полиции и дополнительных материально-технических ресурсов, считают авторы инициативы.