Английский суд отказался снять санкции с жены Германа Хана

Жена российского бизнесмена Германа Хана проиграла судебный процесс в Высоком суде Англии и Уэльса по поводу санкций, которые Британия ввела против нее в апреле 2022 года через месяц после мужа

Анжелика Хан (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Жена российского миллиардера Германа Хана, Анжелика Хан, 20 февраля проиграла судебный процесс в Высоком суде Англии и Уэльса по поводу введения против нее британских санкций из-за конфликта на Украине, сообщил Reuters.

Она утверждала, что не участвовала в российской политике и не имела никакого влияния на российское правительство. В связи с этим она настаивала, что санкции против нее незаконны. Судья Сара Кокерилл отклонила жалобу в письменном постановлении.

Хан попала под британские санкции в апреле 2022 года, через месяц после того, как страна ввела ограничения против ее мужа. Герман Хан в начале марта 2022 года вышел из состава совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne, когда еще не попал под санкции. Введенные ЕС и Британией ограничения включают заморозку активов и запрет на въезд. После попадания под блокирующие британские санкции миллиардер вышел из состава владельцев Альфа-банка (у него было 20,97% голосующих акций). Канада объявила о санкциях против Хана в апреле того же года.

Хан — сооснователь (вместе с другим миллиардером, Михаилом Фридманом) «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка. По данным российского Forbes на 20 февраля, он занимает 18-е место в рейтинге российских миллиардеров. По подсчетам издания, в 2023 году он увеличил свое состояние на 5,1%, до $8,2 млрд, среди его активов — доли в немецкой нефтегазовой компании Wintershall DEA, холдинге VEON, Dia и X5 Group.

В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список, включив туда также Хана и Фридмана.