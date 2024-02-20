 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Английский суд отказался снять санкции с жены Германа Хана

Высокий суд Англии отказался снять санкции с жены Германа Хана Анжелики
Сюжет
Война санкций
Жена российского бизнесмена Германа Хана проиграла судебный процесс в Высоком суде Англии и Уэльса по поводу санкций, которые Британия ввела против нее в апреле 2022 года через месяц после мужа
Анжелика Хан
Анжелика Хан (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Жена российского миллиардера Германа Хана, Анжелика Хан, 20 февраля проиграла судебный процесс в Высоком суде Англии и Уэльса по поводу введения против нее британских санкций из-за конфликта на Украине, сообщил Reuters.

Она утверждала, что не участвовала в российской политике и не имела никакого влияния на российское правительство. В связи с этим она настаивала, что санкции против нее незаконны. Судья Сара Кокерилл отклонила жалобу в письменном постановлении.

Хан попала под британские санкции в апреле 2022 года, через месяц после того, как страна ввела ограничения против ее мужа. Герман Хан в начале марта 2022 года вышел из состава совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne, когда еще не попал под санкции. Введенные ЕС и Британией ограничения включают заморозку активов и запрет на въезд. После попадания под блокирующие британские санкции миллиардер вышел из состава владельцев Альфа-банка (у него было 20,97% голосующих акций). Канада объявила о санкциях против Хана в апреле того же года.

Герман Хан покинул LetterOne вслед за Фридманом и Авеном
Бизнес
Герман Хан

Хан — сооснователь (вместе с другим миллиардером, Михаилом Фридманом) «Альфа-Групп» и бывший акционер Альфа-банка. По данным российского Forbes на 20 февраля, он занимает 18-е место в рейтинге российских миллиардеров. По подсчетам издания, в 2023 году он увеличил свое состояние на 5,1%, до $8,2 млрд, среди его активов — доли в немецкой нефтегазовой компании Wintershall DEA, холдинге VEON, Dia и X5 Group.

В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список, включив туда также Хана и Фридмана.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Герман Хан санкции Высокий суд Лондона
Материалы по теме
ЕС продлил санкции против России до февраля 2025 года
Политика
Reuters сообщил о сложностях в торговле Турции и России из-за санкций США
Экономика
Венгрия решила не выступать против 13-го пакета антироссийских санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Курс евро поднялся до ₽100 впервые с 9 января Инвестиции, 17:57
Ассанж не пришел на последний суд по экстрадиции из-за болезни Общество, 17:52
Выстрелы в мужчину с детьми у петербургской гимназии. Видео Общество, 17:50
Серебряная пуля: какая стратегия может полностью защитить от кибератак Тренды, 17:49
Польские фермеры заблокировали железную дорогу на Украину мусором Политика, 17:46
Уволенный на Кубке Африки тренер возглавил «Марсель» вместо Гаттузо Спорт, 17:30
В Citi назвали причины ожидаемого подорожания золота до $3000 за унцию Инвестиции, 17:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Токаев посетит открытие «Игр будущего» в Казани Политика, 17:25
«МегаФон» поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками данных Пресс-релиз, 17:22
Английский суд отказался снять санкции с жены Германа Хана Политика, 17:21
Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за педофилами Политика, 17:18
WhatsApp установит запрет на скриншоты фотографии профиля Технологии и медиа, 17:15
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 17:12
В Думе одобрили закон о запрете увольнять вдов участников спецоперации Общество, 17:11