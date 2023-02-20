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На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд Киев — Варшава

На Украине сошел с рельсов поезд, следовавший из Киева в Варшаву
О сходе поезда с рельсов в Волынской области местная прокуратура сообщила спустя сутки после инцидента. О причинах случившегося данных пока нет
Фото: vol.gp.gov.ua
Фото: vol.gp.gov.ua

В ночь на 19 февраля в Волынской области Украины сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал по маршруту Киев — Варшава. Об этом спустя сутки после инцидента сообщила Ковельская окружная прокуратура.

В сообщении ведомства утверждается, что поезд, который двигался в сторону украино-польской границы, потерпел крушение в районе железнодорожного моста через реку Турия. Этот мост находится чуть западнее железнодорожной станции «Ковель».

Прокуратура заявила, что занимается досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 276 УК Украины).

Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Из Киева в Варшаву следует один поезд, который покидает украинскую столицу в 18:14. В районе моста через Турию он оказывается около часа ночи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден, который 20 февраля посетил Киев, добрался до Киева из Польши железнодорожным транспортом. Однако не сообщалось, на каком именно поезде и по какому маршруту приехал американский президент.

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