В Госдуме предложили запретить заграничную удаленку некоторым айтишникам

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Выехавшим за границу ИТ-специалистам необходимо запретить удаленную работу над государственными информационными системами, а также в области обслуживания критической инфраструктуры или персональных данных.

Об этом говорится в проекте постановления Госдумы, опубликованном в законодательной базе нижней палаты парламента. Совет Госдумы вынес этот проект на рассмотрение депутатов.

Проект появился после выступления в Думе на «правительственном часе» 20 декабря прошлого года министра цифрового развития Максута Шадаева.

«Проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — ИТ-специалистов, выехавших за пределы Российской Федерации после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», — говорится в документе.

В декабре 2022 года пресс-служба Минцифры сообщила, что ведомство не поддерживает введение законодательного запрета на удаленку для находящихся за границей сотрудников ИТ-компаний.



«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — заявили в министерстве.



Там также выразили мнение, что решения по формату работы сотрудников должны принимать сами ИТ-компании. Одновременно с этим министерство считает «невозможным» удаленную работу в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем, а также предлагает включать соответствующее требование в государственные контракты.

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