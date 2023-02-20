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Аксенов поддержал Пригожина и напомнил о расстрелах генералов в 1941 году

Аксенов поддержал Пригожина по поставкам ЧВК и напомнил о расстрелах генералов в 1941 году
По словам главы Крыма, отдельные функционеры «до сих пор не понимают, что происходит». Аксенов считает, что их надо привести в чувство
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале поддержал призыв Евгения Пригожина доставить боеприпасы бойцам ЧВК «Вагнер», которые воюют в районе Артемовска (Бахмута).

«Все наши подразделения должны быть полностью обеспечены боеприпасами, а виновных в срыве поставок нужно привести в чувство. Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности», — написал Аксенов.

В видеообращении Аксенова говорится о том, что «некоторые функционеры до сих пор не отдают себе отчет» в том, что происходит. «В нынешней ситуации не могу промолчать. Поддерживаю ЧВК «Вагнер», так же как и других добровольцев, которые выполняют боевые задачи», — сказал он.

«С 1941 по 1945 год таких начальников и генералов ждала бы высшая мера. Понятно, после таких приговоров все остальные набрались бы ума и выполняли свои обязанности более ответственно. Призываю чиновников до тех пор, пока не преданы трибуналу — а такое тоже может быть — немедленно выполнить свои обязанности по обеспечению боеприпасами ЧВК «Вагнер» и других подразделений вооруженных сил Российской Федерации», — указал глава Крыма.

РБК направил запрос в Минобороны.

В течение последних полутора недель Пригожин не раз заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» испытывают «снарядный голод» несмотря на все его запросы. Очередное обращение он записал 20 февраля, реагируя на поддержку своей позиции корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным.

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«Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства и связи. Все кивают куда-то наверх и говорят: «Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Вам надо извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы». Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 млн россиян, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже?» — сказал Пригожин.

На прошлой неделе в Сети появилось видеообращение группы артиллеристов ЧВК «Вагнер», которые сообщили о нехватке боеприпасов.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Аксенов Евгений Пригожин ЧВК Вагнер

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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