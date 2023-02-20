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EUobserver узнал о планах ЕС ввести санкции против Москальковой

EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против Татьяны Москальковой и Вячеслава Духина
В ЕС считают Москалькову, а также зампреда правительства Подмосковья Вячеслава Духина и вице-премьера Башкирии Ленару Иванову причастными к принудительной депортации украинских детей. Сама Москалькова такие обвинения отвергала
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Евросоюз планирует внести в черный список уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, зампредседателя правительства Московской области Вячеслава Духина и вице-премьера Башкирии Ленару Иванову, пишет EUobserver со ссылкой на проект документа, который датирован 14 февраля.

По версии европейских чиновников, Москалькова отрицала наличие на подконтрольной России территории Украины «лагерей», где «допрашивали, задерживали и принудительно высылали от 900 тыс. до 1,6 млн украинских граждан, включая тысячи детей». Духин «способствовал нелегальному усыновлению украинских детей семьями из его региона», а Иванова «была одной из ключевых персон, участвовавших в принудительной депортации украинских детей в Россию с последующим незаконным усыновлением российскими семьями», считают в Брюсселе.

Духин, комментируя возможные санкции против него, заявил РБК, что считает честью участие в работе, «в результате которой дети из ДНР и ЛНР, оставшиеся без родителей, нашли семьи в России». По его словам, за прошедший год из зоны военной операции были вывезены и устроены в приемные семьи в Подмосковье более 130 детей, причем родители прошли «строжайший отбор». «Важно отметить, к сожалению, что все дети, которые были отправлены к нам, на тот момент уже достаточно долго находились в соцучреждениях ДНР и ЛНР. Эти малыши не помнили своих родителей и остро нуждались в семье. Наша задача была спасти их от постоянных обстрелов с украинской стороны», — подчеркнул чиновник.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы Москальковой и Ивановой.

Москалькова в ноябре прошлого года в ответ на обвинения украинской стороны в принудительном вывозе детей заявила, что Москва неоднократно просила Киев предоставить списки, чтобы проверить эту информацию. В феврале этого года она сообщила, что помогает Украине в воссоединении детей с родственниками. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский называл обвинения в адрес России о похищении детей на Украине несостоятельными.

Кроме вышеперечисленных официальных лиц под санкции могут попасть 59 человек — это заместители министров, депутаты и сенаторы, прокуроры, военные командиры и телеведущие, пишет издание. В числе фигурантов списка EUobserver называет главу Россотрудничества (само ведомство уже под санкциями) Евгения Примакова, замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанта Алексея Авдеева, командующего ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Также в черный список попадут двое заместителей главы Роскомнадзора и руководители Общероссийского народного фронта.

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Санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех активов (при наличии) на их территории.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
ЕС санкции Татьяна Москалькова Евгений Примаков Россотрудничество
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