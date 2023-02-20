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Роскомнадзор объяснил блокировку The Bell

Роскомнадзор объяснил блокировку The Bell запрещенным контентом и фейками об Украине
Надзорное ведомство связывает блокировку сайта издания с публикацией «недостоверной информации» о происходящем на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доступ к деловому изданию The Bell (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов) был ограничен в России «из-за неоднократного размещения запрещенного контента», в том числе с «недостоверной информацией» о военных действиях на Украине, пояснили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«Доступ к сайту The Bell ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента. В частности, на ресурсе регулярно публиковались материалы, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины», — сообщили в ведомстве.

В марте 2022 года редакция The Bell объявила, что приняла решение полностью прекратить освещение военных действий на Украине. Издание объяснило это тем, что после принятия поправок об уголовной ответственности за «фейки» о российской армии «персональные риски для журналистов перешли на новый уровень». Позднее редакция вернулась к освещению конфликта.

В апреле Минюст внес в реестр иноагентов основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую и его главного редактора Ирину Малкову.

В декабре Роскомнадзор в связи с распространением фейков о российской военной операции на Украине ограничил доступ к одному из сайтов глянцевого журнала L'Officiel, весной прошлого года по той же причине был ограничен доступ к сайтам TJ (позднее издание закрылось), «Эха Москвы», «Дождя» (внесен в реестр иноагентов), «Сноба», «Собеседника» и многих других СМИ.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
The Bell Роскомнадзор блокировка сайта
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