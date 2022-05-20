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Тихоокеанский флот России получит два атомных крейсера и подлодку

Подводные силы российского Тихоокеанского флота в этом году пополнятся атомным стратегическим крейсером «Князь Олег», многоцелевым атомным крейсером «Новосибирск» и дизель-электрической подлодкой (ДЭПЛ) «Магадан», сообщил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц в интервью газете «Красная звезда».

По словам адмирала, «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Он уточнил, что после прихода третьей по счету подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» на флоте будет шесть бесшумных дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр».

ТАСС узнал название нового флагмана Черноморского флота
Политика
Фрегат &laquo;Адмирал Макаров&raquo;

Авакянц добавил, что в 2022 году Тихоокеанский флот пополнится также четвертым по счету корветом проекта 20380 «Резкий», построенным на Амурском судостроительном заводе. Корабль проходит швартовые испытания. Кроме того, запланировано поступление на флот двух морских тральщиков проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» от Средне-Невского судостроительного завода.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать новым флагманом Черноморского флота. При этом со ссылкой на другой источник агентство уточняет, что осенью 2021 года флагманом Черноморского флота планировали сделать корабль проекта 23900 «Митрофан Москаленко». Для его базирования в Севастополе якобы уже готовится соответствующая инфраструктура.

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Теги
Тихоокеанский флот подводные лодки Минобороны
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